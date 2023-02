Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 6, i trenini di Italia ’90 fermi da 10 anni ancora vandalizzati dai graffiti La commissione Infrastrutture sta seguendo l’iter dei lavori per scongiurare altri ritardi. Oggi sopralluogo nelle stazioni della Linea 6.

A cura di Pierluigi Frattasi

La metro Linea 6 a Napoli aprirà a giugno 2024. La metropolitana è chiusa da 10 anni, dopo il crollo di Palazzo Guevara di Bovino alla Riviera di Chiaia. I 6 trenini acquistati per Italia '90 da allora sono fermi in deposito, che si trova sotto piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Alcuni di questi sono ancora vandalizzati con i graffiti. Ma saranno ripuliti prima di rientrare in servizio l'anno prossimo. A disposizione ci saranno 5-6 treni, adeguati alle nuove normative, con frequenze delle corse attorno a 13 minuti. Nel 2025, invece, dovrebbero arrivare i primi 4 treni nuovi. Comune e Anm hanno provveduto anche ad aggiustare alcune stazioni metro a Fuorigrotta – già aperte durante la fase di esercizio della Linea 6 antecedente alla chiusura 2007-2013) che negli ultimi anni erano state oggetto di raid vandalici.

Sopralluogo della commissione Trasporti sulla Linea 6

La metro linea 6 avrebbe dovuto riaprire i battenti a gennaio 2018, secondo gli annunci della precedente amministrazione De Magistris. La data è poi slittata di anno in anno. L'inaugurazione era stata annunciata per la primavera 2022, ma è stata rinviata ancora per l'assunzione del personale e la manutenzione dei treni. La prossima apertura è fissata per giugno 2024, come anticipato da Fanpage.it. La commissione comunale Trasporti, presieduta da Nino Simeone, sta seguendo tutto l'iter per la riapertura della metro Linea 6, che i napoletani stanno aspettando da tanti anni. Stamattina, i commissari hanno effettuato un sopralluogo nelle stazioni del metrò, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. La riapertura della linea 6 della metropolitana è prevista per l’anno prossimo.

Simeone: "Basta ritardi"

“Il tema della linea 6 – afferma Simeone – è importante, una infrastruttura che la nostra comunità merita di rivedere in funzione. Ci aspettiamo tempi brevi per l’apertura al termine dei lavori svolti da Hitachi Rail sts. La data è prevista per l’anno prossimo, dopo aver effettuato un collegamento dei binari del deposito con l’area di via Campegna, avendo anche i treni a disposizione – ha continuato Simeone – che potranno essere messi in esercizio con l’apertura delle stazioni di Arco Mirelli, Piazza della Repubblica, San Pasquale e via Chiaia”.

L’occasione di oggi è stata utile anche per fare il punto sulla situazione dei trasporti. "La linea 1 sta vivendo qualche difficoltà – conclude Simeone – la linea 6 è in arrivo, ci aspettiamo nei prossimi mesi l’apertura della stazione della linea 1 Centro Direzionale e dei Tribunali, che sarà una valvola di sfogo importante per le persone che raggiungono con l’auto quell’area". Il presidente Simeone, infine, ha invitato l’Ansfisa a svolgere di notte i collaudi nella linea 1 della Metropolitana, e non di giorno, perché queste operazioni stanno bloccando la città.