Volo Ryanair da Napoli per Venezia fa 11 ore di ritardo: passeggeri costretti a scendere e tornare in aeroporto

Trasporto pubblico a Napoli

Il volo Ryanair Napoli-Venezia decollato da Capodichino con 11 ore di ritardo per problemi tecnici. L’odissea dei passeggeri costretti a tornare al gate.

Immagine di repertorio

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Il volo Ryanair da Napoli per Venezia fa quasi 11 ore di ritardo a causa di non meglio precisati "problemi tecnici" del velivolo. I passeggeri costretti a scendere dopo circa 30 minuti e tornare in aeroporto in attesa di notizie che arrivano solo dopo 8 ore. È accaduto ieri, giovedì 9 luglio, al volo FR825 in partenza alle ore 8,10 per Venezia. L'aereo, risolti i problemi a bordo, è poi decollato attorno alle 18,53, con circa 10 ore e 40 minuti di ritardo. Una vera e propria odissea per gli sfortunati viaggiatori, che hanno dovuto attendere la riprogrammazione del volo al gate dell'aeroporto di Capodichino.

Il volo di linea commerciale gestito dalla compagnia low cost irlandese da circa 200 posti, secondo quanto apprende Fanpage.it, era pronto per partire alla pista 24C, dal terminal 1 dello scalo partenopeo, quando è stato bloccato a causa di un problema tecnico. Si tratta di una circostanza che può comunque verificarsi, è bene precisare, e che è già accaduto a Capodichino in passato. I passeggeri sono prima stati imbarcati, attorno alle 7,30, poi, una volta sull'aereo, è emerso il problema tecnico che ha reso necessario lo sbarco ed il ritorno al gate. La vicenda è stata segnalata da RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri, che sta ricevendo le richieste di aiuto degli utenti coinvolti nel disservizio.

Secondo quanto ricostruito dall'azienda, i passeggeri sarebbero stati informati a bordo che la partenza sarebbe stata rimandata a causa della problematica emersa. Rientrati in aeroporto attorno alle 9, avrebbero però ricevuto aggiornamenti solo verso le 16, quindi quasi 8 ore dopo la partenza inizialmente prevista. Il volo è poi decollato effettivamente alle ore 18,53, arrivando a destinazione a Venezia alle ore 20,08. Secondo la normativa, in caso di cancellazione, o quando i passeggeri raggiungano la destinazione finale con un ritardo all'arrivo pari o superiore alle tre ore rispetto all'orario di arrivo pubblicato, scatti la compensazione pecuniaria il cui ammontare dipende dalla tratta aerea: inferiore o pari a 1500 km 250 euro; compresa tra 1500 e 3500 km 400 euro; superiore a 3500 km 600 euro.