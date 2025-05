video suggerito

L’aeroporto di Capodichino Napoli chiude per oltre un mese: bisogna rifare la pista di volo Progetto da 20 milioni per rifare la pista di Capodichino. I lavori dureranno un mese e mezzo e partiranno ad inizio 2026. L’Aeroporto di Napoli sarà chiuso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

La pista di decollo dell'aeroporto di Capodichino

L'aeroporto di Capodichino di Napoli dovrà chiudere per oltre mese, presumibilmente nel mese di gennaio del 2026. A quanto apprende Fanpage.it occorre rifare l'asfalto della pista di decollo e atterraggio, una manutenzione ordinaria e necessaria. Solo che non è come riasfaltare una strada: l'operazione ha i suoi tempi. Lo scalo partenopeo, gestito da Gesac, ha una sola pista di volo, la RWY06/24, lunga 2.648 metri e larga 45 metri con shoulder laterali (le aree adiacenti) di 7,5 metri, dalla quale decollano e atterrano centinaia di voli per tantissime destinazioni nel mondo e negli ultimi anni ha registrato una crescita record di passeggeri: oltre 12 milioni di viaggiatori nel solo 2024 e progetti di espansione sempre in atto. Ma, come tutte le infrastrutture, anche le piste aeroportuali hanno bisogno di manutenzione periodica obbligatoria.

Progetto da 20 milioni per rifare la pista di Capodichino

La chiusura, quindi, dell‘aeroporto "Ugo Niutta" di Napoli-Capodichino (IATA: NAP, ICAO: LIRN), a quanto si apprende, per consentire i lavori di rifacimento della pista dovrebbe avvenire all'inizio del 2026, salvo eventuali proroghe. I lavori dovrebbero durare circa un mese e mezzo (i tempi potrebbero accorciarsi). Il tutto s'inscrive in un vasto progetto di ammodernamento per un investimento di circa 20 milioni di euro.

Per consentire questa grande opera, l'aeroporto però si dovrà fermare. L'ipotesi è che una parte del traffico aereo possa essere trasferita sull'aeroporto di Salerno "Costa d'Amalfi-Cilento", a Pontecagnano. Una soluzione naturale, considerato che Gesac, acronimo di GEstione Servizi Aeroporti Campani, gestisce anche lo scalo salernitano, ed è affidataria della concessione per entrambi gli aeroporti fino al 2045. I lavoratori sono stati informati, al momento non è chiaro cosa succederà durante il periodo di durata della manutenzione.

L'aeroporto di Napoli-Capodichino, dall'alto

Il caso del rifacimento della pista all'aeroporto di Roma-Fiumicino

Non è una novità. A novembre 2024 sono stati fatti lavori di manutenzione sulla pista 7/25 dell'aeroporto di Roma Fiumicino con la chiusura per 21 giorni a novembre. L'aeroporto romano è stato costretto a contingentare i voli: con vento oltre i 30 nodi, la capacità aeroportuale è stata ridotta a 20 arrivi e 20 partenze all'ora, contro i normali 54 arrivi e 60 partenze all'ora.

È ipotizzabile che in quel periodo, probabilmente a gennaio-febbraio, quando già si registra un calo stagionale dei visitatori per Napoli, ci possa essere una flessione dei visitatori in città. L'Aeroporto, infatti, è una delle principali porte di accesso cittadine, anche per la sua vicinanza al capoluogo, così come la Stazione Centrale di piazza Garibaldi e il Porto per le crociere. Non saranno ammessi, quindi, ritardi nei lavori. Anche perché il 2026 è un anno cruciale per Napoli.

La città sarà Capitale Europea dello Sport, mentre in primavera è prevista la "Louis Vuitton Cup", l'evento di vela internazionale che comprende i preliminari dell'America's Cup, che si terrà nel 2027, con le gare dei catamarani tra il Lungomare Caracciolo e Posillipo ed il villaggio con le piattaforme sulla colmata di Bagnoli, come anticipato da Fanpage.it.

Il cantiere metro di Capodichino

Nel 2027 aprirà la metro Linea 1 di Capodichino

Ma le novità non finiscono qui. All'Aeroporto di Capodichino già da anni è in corso un'attività di miglioramento e potenziamento di strutture e infrastrutture. Sono stati realizzati parcheggi, riorganizzata tutta la viabilità in ingresso e uscita, con la Ztc di viale Fulco Ruffo di Calabria, e la realizzazione della rotonda verso Tangenziale di Napoli e autostrade. L'Aeroporto è stato profondamente ristrutturato e potenziato. Mentre sono state messe in campo anche attività di mitigazione del rumore. Nel primo semestre 2027 è prevista l'apertura della stazione della metropolitana Linea 1 di Capodichino: si ipotizza l'inaugurazione entro giugno.