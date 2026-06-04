È morta Marjane Satrapi, l’autrice di Persepolis aveva 56 anni: “Si è spenta di tristezza un anno dopo il marito”

È morta la disegnatrice franco-iraniana Marjane satrapi, popolare per Persepolis. La donna è scomparsa, si legge in una nota, di tristezza a un anno dalla morte del marito.

Marjane Satrapi – ph Xuan Cueto:Europa Press via Getty Images

L'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, autrice del fumetto Persepolis, è morta a Parigi all'età di 56 anni, stando a quanto annunciato dal suo entourage giovedì 4 giugno all'Agenzia France-Presse (AFP). Nel comunicato stampa che i familiari hanno inviato all'agenzia di stampa si legge: "Marjane Satrapi è morta di tristezza poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita". L'uomo, produttore, attore e sceneggiatore, morì lo scorso 8 aprile 2025. La disegnatrice e illustratrice viveva in Francia da ormai 30 anni, dal 1994, benché avesse lasciato l'Iran molto prima, nel 1984, cinque anni dopo la rivoluzione islamica. Fu naturalizzata nel 2006.

Fu proprio in Persepolis, uno dei fumetti di maggiore successo a livello internazionale di questi ultimi anni, che aveva raccontato i dettagli dell'infanzia dell'autrice vissuta proprio durante la rivoluzione islamica, com'era la vita sotto i mullah, la repressione del popolo iraniano e l'esilio in Europa. Il fumetto, quanto mai d'attualità, era stato pubblicato nel 2000 e l'anno successivo fu premiato al Festival del fumetto di Angoulême e successivamente furono pubblicati altri tre volumi e adattato per il cinema dalla stessa Satrapi nel 2007, con la co-regia di Vincent Paronnaud. Il film si aggiudicò il Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2007.

"Anche se questo film è universale, ci tengo a dedicarlo a tutti gli iraniani", dichiarò l'autrice che non aveva mai smesso di denunciare le azioni della Repubblica Islamica dell'Iran. Un altro libro che raccontava l'Iran era "Pollo alle prugne" che vinse il Premio per il miglior album a fumetti sempre ad Angoulême nel 2005 e anche da questo la disegnatrice trasse un lungometraggio uscito nel 2011. Nel 2025 Satrapi aveva rifiutato la Legione d'onore per protesta e per denunciare "l'atteggiamento ipocrita della Francia nei confronti dell'Iran" e come segno di solidarietà con gli iraniani, soprattutto con le donne e con i giovani iraniani, ma anche con i [suoi] connazionali francesi tenuti in ostaggio in Iran". La sua pagina Instagram riportava una sola scritta, divisa in più post: "I Lost the love of my life" ("Ho perso l'amore della mia vita").