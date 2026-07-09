È morta Bonnie Tyler: la cantante era stata in coma dopo un arresto cardiaco, aveva 75 anni

La cantante inglese Bonnie Tyler è morta all’età di 75 anni: l0artista era stata messa in coma farmacologico lo scorso maggio a causa di un intervento d’urgenza all’intestino.

Bonnie Tyler – ph AP Photo:Alastair Grant

È morta all'età di 75 anni la cantante gallese Bonnie Tyler. Ad annunciarlo è stata la sua famiglia con una nota pubblicata sui social: "La famiglia e il team di Bonnie sono affranti nell'annunciare che Bonnie è venuta a mancare inaspettatamente ieri sera in un ospedale in Portogallo, a causa della malattia per la quale era in cura". La cantante di "Total Eclipse of the Heart" – rappresentante per la Gran Bretagna all'Eurovision 2013 – era finita in coma farmacologico a seguito di un arresto cardiaco verificatosi dopo un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino causata dalla perforazione dell'appendice. Nei giorni scorsi era uscita dal coma ma le sue condizioni erano ancora gravi, come avevano comunicato i familiari che a breve rilasceranno ulteriori dichiarazioni".

Lo scorso maggio un portavoce dell'artista aveva spiegato: "Bonnie è stata posta in coma farmacologico dai suoi medici per favorire la guarigione e permettere al corpo di riprendersi dopo lo sforzo dell'intervento". Nei giorni scorsi la famiglia aveva pubblicato una nota in cui spiegava che le condizioni della cantante erano ancora critiche e Tyler si trovava ancora in terapia intensiva a Faro: "Sebbene stia migliorando, il processo è lento" si leggeva nel comunicato in cui ancora si sperava che le condizioni potessero migliorare, che i medici fossero fiduciosi e che tutti i concerti fossero posticipati al 2027.

Pare che la cantante abbia cominciato a sentirsi male alla fine di aprile, costretta a rimanere a letto per un paio di giorni nella sua casa in Algarve. È stato il marito a portarla in ospedale dove è stata sottoposta a un intervento d'urgenza. Le condizioni erano stabili e per questo era stata messa in un'unità di terapia sub-intensiva dell'ospedale di Faro. Poi le condizioni sono peggiorate e Tyler è stata trasferita in terapia intensiva e poi messa in coma. Tyler aveva proseguito con i suoi impegni professionali nonostante da qualche giorno avesse dolori. Inoltre aveva un tour previsto per questa estate.

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Nata a Neath, Tyler fu scoperta mentre cantava in un locale di Swansea. Il suo primo singolo fu "Lost in France" del 1977, ma fu con la ballata country "It's a Heartache" che raggiunse la popolarità e il quarto posto nella classifica dei singoli della Gran Bretagna e il terzo nella Billboard Hot 100 statunitense. Il suo più grande successo resta, però, "Total Eclipse of the Heart", scritto dal paroliere di Meat Loaf, Jim Steinman, pubblicato nel 1983, che conquistò il primo posto sia in Inghilterra che negli Usa, diventando la prima cantante gallese a raggiungere questo risultato. La canzone si intitolava, inizialmente, "Vampires in Love" perché doveva far parte del musical "Nosferatu".

Steinman le scrisse anche un altro successo degli anni '80, "Holding Out for a Hero", che faceva parte della colonna sonora del film "Footloose" e successivamente anche di "Shrek 2". Tyler rappresentò la Gran Bretagna all'Eurovision Song Contest nel 2013, classificandosi al 19° posto con la canzone "Believe in Me", oltre a essere stata nominata MBE (Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico) per i suoi servizi alla musica nel 2023. In carriera ha ottenuto anche tre nomination ai Grammy Awards, sia per questa canzone che per l'album "Faster Than the Speed of Night" e per il singolo "Here She Comes".