Incidente domestico a Meduno, donna muore folgorata dall’asciugacapelli: trovata in arresto cardiaco dalla badante

A Meduno, in provincia di Pordenone, un’anziana è morta folgorata dalla scarica elettrica prodotta da un asciugacapelli all’interno della sua abitazione. A trovarla in arresto cardiaco è stata la badante che ha subito lanciato l’allarme. I Carabinieri indagano sull’accaduto.

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Tragico incidente domestico a Meduno, in provincia di Pordenone, dove una donna è morta folgorata dalla scarica elettrica prodotta da un asciugacapelli all'interno della sua abitazione.

La vittima, un'anziana (la cui età non è stata resa nota), è stata trovata in arresto cardiaco dalla badante, rientrata a casa nel primo pomeriggio dopo una breve assenza.

Appena scattato l'allarme, la centrale operativa Sores Fvg ha inviato immediatamente sul posto l'ambulanza e l'équipe specializzata dell'elisoccorso, che ha provato, purtroppo invano, le manovre di rianimazione. Per la donna però non c'è stato nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso.

In supporto al personale sanitario sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago. Sono stati avviati accertamenti sulla dinamica e le cause dell'incidente, delle indagini si occupano i Carabinieri della locale stazione.

Nel novembre 2024 aveva perso la vita in un incidente simile un ragazzo di 23 anni, Luigi Ciaccia. Il giovane era morto dopo essere rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre usava l’asciugacapelli in casa sua ad Airole, in provincia di Imperia. A lanciare l’allarme era stata la madre, che viveva con lui e lo aveva trovato in arresto cardiaco sul pavimento del bagno.

Se una persona è stata folgorata da un phon o da un altro apparecchio elettrico, la priorità è ovviamente l'attivazione dei soccorsi. È importante non toccare la persona coinvolta se è ancora a contatto con il phon o con la fonte elettrica.

La persona potrebbe perdere conoscenza, avere difficoltà respiratorie o riportare ustioni importanti. Bisogna chiamare immediatamente il 112, il Numero Unico per le Emergenze e richiedere l'intervento dei soccorritori. Anche se dopo la folgorazione la persona sembra essersi ripresa, il rischio resta comunque molto elevato.