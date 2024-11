video suggerito

Luigi muore folgorato a 23 anni mentre usa l'asciugacapelli in casa, tragedia a Imperia A lanciare l'allarme è stata la mamma del giovane, che viveva con lui nell'appartamento di Airole, nell'entroterra della provincia di Imperia. Per Luigi Ciaccia però purtroppo inutili i soccorsi medici del 118 accorsi sul posto.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo di 23 anni, Luigi Ciaccia, è moto tragicamente nelle scorse dopo essere rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre usava l’asciugacapelli in casa sua ad Airole, in provincia di Imperia. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, martedì 12 novembre, quando sul posto, nell'entroterra della provincia di Imperia, sono accorsi gli operatori del 118 per cercare di rianimare il giovane.

I sanitari hanno provato a salvare il 23enne ligure ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano e hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto. Fatale un arresto cardiaco sopraggiunto dopo una scossa elettrica. Secondo quanto ricostruito finora, infatti il giovane sarebbe stato colpito da una scarica elettrica a quanto pare partita dall'asciugacapelli che stava utilizzando in quel momento in bagno.

A lanciare l’allarme, poco dopo le 19 di martedì, la madre del 23enne, che viveva in casa con lui e lo hatrovarlo sul pavimento del bagno. L’intervento dei soccorsi, seppur tempestivo, purtroppo non è riuscito a salvare il ragazzo. Vista la dinamica dei fatti e il decesso del ragazzo, i sanitari hanno provveduto ad allertare le forze dell’ordine, come da prassi in questi casi. Sul posto sono accorsi i carabinieri e sul tragico episodio quindi sono scattate le indagini.

Del fatto è stata informata anche la procura di Imperia che sta valutando se disporre l’autopsia sul corpo Luigi Ciaccia, per stabilire l’esatta causa di morte, e se ordinare eventuali altri accertamenti tecnici come controlli sull’impianto elettrico di casa e sull'asciugacapelli che stava usando il 23enne per capire perché ad esmepio non è scattato l'interruttore “salvavita”. Tra le ipotesi che avrebbero potuto causare la tragedia, oltre a un possibile guasto elettrico, anche un contatto con l’acqua che potrebbe aver provocato la folgorazione. La notizia della morte di Luigi Ciaccia ha sconvolto la tranquilla comunità di Airole dove il giovane abitava da tempo.