video suggerito

Muore cadendo da una scala mentre aiuta un amico nel market: tragedia a Mirandola Tragedia nel comune modenese: un 55enne cinese è morto cadendo da una scala mentre aiutava un amico nel suo market. L’uomo, che non era impiegato formalmente, si era offerto di dare una mano nei lavori. Inutili i soccorsi, troppo gravi i traumi riportati. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine d’archivio

Una tragica fatalità si è consumata nella tarda mattinata di oggi in via Alessandro Bernardi, a Mirandola, in provincia di Modena, dove un uomo di 55 anni, di origine cinese, ha perso la vita dopo essere precipitato da una scala. La vittima stava effettuando alcuni lavori all’interno del market di un amico, quando – secondo le prime ricostruzioni – avrebbe perso l’equilibrio mentre sistemava dei pannelli sul soffitto, finendo rovinosamente a terra.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno. L’uomo, che non risultava impiegato formalmente presso l’attività, si era offerto di dare una mano nei lavori di sistemazione del locale. Una caduta improvvisa, da un’altezza significativa, che non gli ha lasciato scampo. A lanciare immediatamente l’allarme sono stati alcuni presenti, forse lo stesso amico titolare del negozio.

Sul luogo del dramma sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Poco dopo è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso proveniente da Bologna, per tentare un trasporto d’urgenza. I soccorritori hanno cercato a lungo di rianimare l’uomo, ma le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi. Nonostante i ripetuti tentativi, per il 55enne non c’è stato nulla da fare.

Leggi anche Tragedia a Rende, bambina di 8 anni muore annegata nella piscina del Parco acquatico

In via Bernardi sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona, per eseguire i rilievi del caso e raccogliere le testimonianze. Sarà ora compito delle autorità ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza. Secondo quanto emerso, l’uomo non stava utilizzando attrezzature protettive e la scala potrebbe non essere stata adeguatamente fissata.