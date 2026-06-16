La cantante Bonnie Tyler è uscita dal coma farmacologico, ma le sue condizioni sono ancora gravi

La cantante Bonnie Tyler è uscita dal coma farmacologico, ma la famiglia ha scritto in una. nota che le sue condizioni restano ancora critiche.

Bonnie Tyler – Andrew Matthews:Pool via AP

La cantante Bonnie Tyler non è più in coma farmacologico in seguito a un intervento chirurgico d'urgenza in Portogallo, come ha annunciato la famiglia con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale dell'artista gallese. Le sue condizioni restano comunque molto grave, infatti è rimasta ancora in terapia intensiva. La cantante, divenuta famosa grazie alla canzone "Total Eclipse of the Heart", vera hit di inizio anni 80 è stata ricoverata d'urgenza a Faro dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico intestinale. I medici le avevano indotto il coma farmacologico per favorire la guarigione.

"Bonnie non è più in coma, ma le sue condizioni rimangono critiche e si trova in terapia intensiva in un ospedale in Portogallo. Sebbene stia migliorando, il processo è lento" si legge nella nota stampa della famiglia. I medici sono fiduciosi in una sua completa guarigione "ma ci vorrà del tempo". Nella nota stampa si sottolinea anche che vite le condizioni della cantante non sarà in grado di tenere i concerti previsti per l'estate che probabilmente saranno spostati al 2027: "ci dispiace dover comunicare che annulleremo, o, ove possibile, posticiperemo al prossimo anno, tutti i concerti previsti per quest'estate. Questa decisione riguarda tutti gli spettacoli in programma fino alla fine di agosto".

La speranza, si legge ancora nel comunicato stampa, è che la cantante possa rimettersi in sesto e che stia bene abbastanza da riuscire a tenere fede agli impegni presi per il prossimo autunno. "Ci scusiamo con tutti i fan di Bonnie e con i nostri partner organizzatori per il disagio che questo comporterà, ma confidiamo nella vostra comprensione e pazienza in queste difficili circostanze. Speriamo di vedervi il prossimo anno" continua la nota. Tyler ha raggiunto la popolarità a cavallo tra gli anni '70 e '80, prima con la canzone "Lost in France" e poi con la hit "Total Eclipse of the Heart". La cantante ha ricevuto tre nomination ai Grammy e ha rappresentato la Gran Bretagna all'Eurovision del 2013.