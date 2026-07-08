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Forse una rissa, poi le coltellate a Porta Nolana: un uomo è in ospedale a Napoli

Un 53enne albanese forse ferito al termine di una lite al capo e al collo con un coltello: portato al Cardarelli, se la caverà con 15 giorni di prognosi.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Un 53enne è finito in ospedale questa mattina a Napoli, con ferite di armi da taglio. Se la caverà con 15 giorni di prognosi: dai primi accertamenti, sarebbe stato ferito in vico Pergola, nei pressi di Porta Nolana. Secondo quanto accertato dai carabinieri del nucleo Radiomobile, che stanno indagando sulla vicenda, si tratta di un 53enne albanese, trovato dai militari dell'Arma in strada con ferite di arma da taglio, al capo e al collo.

Secondo una primissima ricostruzione ancora tutta da verificare, da parte dei carabinieri, l’uomo sarebbe stato aggredito da alcuni extracomunitari dopo una lite. Portato così all'ospedale Cardarelli di Napoli, è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni: aveva ferite di arma da taglio, al capo e al collo, ma fortunatamente nessuna letale. Si indaga per risalire agli autori e all'esatta dinamica: non è escluso che qualche telecamera di videosorveglianza possa aver ripreso il tutto, dando così una mano alle indagini. Al vaglio anche il racconto del 53enne.

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