Le potature degli alberi all’Arenella bloccate dalla Polizia Locale: “Non si fa in piena estate”

La polizia locale è intervenuta in via Niutta per bloccare delle potature di alberi. Chieste verifiche sulle autorizzazioni.

L'intervento della Polizia Locale in via Niutta all'Arenella / Fanpage.it

La Polizia locale è intervenuta in via Ugo Niutta all'Arenella questa mattina, una traversa di piazza Medaglie d'oro, dove ha bloccato le potature degli alberi. Sulla vicenda sono intervenuti i consiglieri locali Rino Nasti e Luca Bonetti (Verdi), della V Municipalità Vomero-Arenella: "Esprimiamo il nostro vivo apprezzamento agli agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Vomero, intervenuti questa mattina in via Ugo Niutta per bloccare una drastica potatura di alcuni alberi eseguita in pieno mese di luglio, nel periodo più delicato per la vegetazione e con temperature torride. Il verde pubblico non può essere sacrificato".

I Verdi: "Non è il periodo per potare per quel tipo di alberi"

I due consiglieri hanno chiesto se l'intervento fosse autorizzato. "È inaccettabile – dichiarano Rino Nasti e Luca Bonetti – assistere a interventi così invasivi proprio quando gli alberi svolgono la loro funzione più preziosa: offrire ombra, mitigare le temperature e migliorare la qualità dell’aria. Chi considera gli alberi un ostacolo alle vetrine o alle attività economiche dimostra di non aver compreso il valore del verde urbano. Ringraziamo gli agenti della Polizia Locale – proseguono – per la tempestività e la professionalità dimostrate. Il loro intervento ha evitato che l’operazione proseguisse indisturbata e consentirà di sanzionare gli autori di questa azione. Chiediamo che il Comune faccia piena luce sull’accaduto. Il patrimonio arboreo appartiene a tutti i cittadini e non può essere oggetto di interventi improvvisati o dettati da interessi particolari. Napoli ha bisogno di più alberi, non di alberi mutilati, soprattutto nel pieno dell’estate".