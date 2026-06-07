Blitz della polizia locale alla Mostra d’Oltremare, stop allo show dei monster truck in movimento: ok solo a esposizione

Blitz della Polizia locale di Napoli alla Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta. Bloccato lo show dei monster truck: chiusa la pista per farli circolare. Autorizzata solo l’esposizione dei veicoli.

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Blitz della Polizia locale di Napoli alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta. Bloccato lo show in movimento dei monster truck, le famose auto americane con le ruote enormi, molto popolare anche sui social, in particolare tra i bambini. Possono essere esposti, ma non circolare. Chiusa la pista del drift per mancanza di autorizzazione allo spettacolo con le auto in movimento, mentre ci sarebbe stata quella per la fiera e l'esposizione dei veicoli. Il sopralluogo dei caschi bianchi dell'Unità Operativa Fuorigrotta, guidata dal Comandante Alfredo Marraffino e dal vice Anna Vitale, controllo coordinato dal maresciallo Salvatore Sacco, è scattato nelle scorse ore. Un'ispezione condotta all'interno del polo fieristico dell'area occidentale di Napoli, dove si sta svolgendo l'Auto Moto Expo Napoli 2026.

L'ispezione della polizia locale alla Mostra d'Oltremare

Lo spettacolo era in corso di svolgimento quando sono arrivati gli agenti della municipale che hanno verificato la mancanza della relazione tecnica di impatto acustico. per questo motivo è stato elevato il verbale. La polizia municipale ha poi controllato la pista che era stata allestita all'interno per far girare i monster truck, rilevando la mancanza di autorizzazione per questa tipologia di spettacolo. Per questo motivo, la pista è stata chiusa. Bloccata anche la musica, perché l'autorizzazione sarebbe stata per la fiera e l'esposizione, ma non per il pubblico spettacolo all'interno della Mostra.

La fiera con l'esposizione dei monster truck e degli altri veicoli, ad ogni modo, resta aperta. Si potranno comunque ammirare i mastodontici veicoli in tutto il loro splendore e questo per molti bimbi assicurerà già un grande divertimento. Ma il circuito, al momento, non può essere utilizzato, così come sono stati fermati gli eventi musicali. Gli organizzatori potranno comunque fare eventuale ricorso amministrativo o procurarsi le eventuali autorizzazioni necessarie. Queste ultime, infatti, per quanto riguarda l'organizzazione di spettacoli pubblici, non sarebbero automatiche, ma andrebbero richieste di volta in volta. Una procedura supervisionata dalla commissione pubblici spettacoli comunale.