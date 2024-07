Scampia, crolla ballatoio alla Vela Celeste. Un morto e feriti gravi, c’è anche un bambino Crollo alla Vela Celeste di Scampia, cede ballatoio. Un morto e feriti gravi, fra loro un minore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Nella serata di lunedì 22 luglio, poco dopo le ore 22.30, si è verificato il crollo di un ballatoio tra il secondo ed il terzo piano della Vela Celeste, una delle ultime ancora in piedi a Scampia, periferia Nord di Napoli. C'è un morto, una persona del posto, e ci sono 5 feriti gravi. «Coinvolte 7 persone», ragguagliano i Vigili del fuoco. C'è anche un bambino tra i feriti. Il minore è stato trasportato in codice rosso dal 118 all'ospedale pediatrico Santobono.

Subito dopo il fatto si può dire che quasi tutta Scampia è scesa di casa per vedere cosa è successo alla Vela. Ci sono anche numerose dirette su TikTok che descrivono l'accaduto. Sul posto almeno 6-7 pattuglie della Polizia di Stato cinturano l'area del crollo. Inizialmente qualcuno aveva pensato ad una rissa tra famiglie, poi è stato più chiaro quando si è sparsa la voce del crollo.

Vertice in Prefettura nella notte

Effettuate le verifiche da parte dei vigili del fuoco sulla stabilità dell'edificio nel suo complesso. I pompieri hanno evacuato con l'autoscala i condomini dei piani alti impossibilitati a scendere. La Vela Celeste è stata cinturata, inibito l'accesso ed è difficile pensare che da domani chiunque potrà rientrarvi nuovamente.

A quanto apprende Fanpage.it il sindaco Gaetano Manfredi sta seguendo in prima persona le fasi dei soccorsi e gli approfondimenti che chiariranno le circostanze che hanno portato al grave cedimento. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione in Prefettura a Napoli per il coordinamento dei soccorsi. La Procura della Repubblica di Napoli, coadiuvata dalla Polizia che sta facendo rilievi insieme ai Vigili del Fuoco, aprirà una indagine sulle cause del crollo.

Sul posto anche il presidente della Municipalità 8 Nicola Nardella e gli assessori comunali Laura Lieto (Urbanistica) e Antonio De Iesu (Polizia Municipale).

Cos'è la Vela Celeste di Scampia

La Vela Celeste (o Vela B) ubicata in Viale della Resistenza a Scampia a differenza delle altre costruzioni "gemelle", strutture di edilizia popolare assurte a simbolo del degrado, della "Gomorra" dell'area Nord di Napoli, non dovrebbe essere abbattuta.

Per la Vela Celeste è prevista una rigenerazione urbana, iniziata con lo "stripping", vale a dire la fase di demolizione mirata che prevede la rimozione di sporgenze non più necessarie come garage, cantine e porticati. Obiettivo: riconfigurare completamente gli spazi interni per adattarli alle nuove funzioni, opere finanziate coi soldi del Piano Periferie.