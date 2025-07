video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 8 luglio: le regioni a rischio Maltempo con allerta meteo domani, martedì 8 luglio, su gran parte della penisola: sarà allerta arancione per temporali in settori di Lombardia e Veneto, allerta gialla in 14 regioni.

A cura di Susanna Picone

Maltempo con allerta meteo in gran parte d'Italia anche per la giornata di domani, martedì 8 luglio. La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sarà allerta meteo arancione per rischio temporali in alcuni settori di Lombardia e Veneto e allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico in 14 regioni.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Lombardia e Veneto

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di domani, martedì 8 luglio, valutato rischio arancione per temporali nei seguenti settori:

Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Allerta meteo gialla in 14 regioni martedì 8 luglio

Sono quattordici, invece, le regioni a rischio domani per una allerta meteo gialla. Nei dettagli, viene valutata ordinaria criticità per rischio idraulico nei seguenti settori di Calabria, Trentino Alto Adige e Veneto:

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Bolzano

: Provincia Autonoma di Bolzano Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Basilicata : Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Lazio : Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene Lombardia : Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina

: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Toscana : Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

: Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento

: Provincia Autonoma di Trento Umbria : Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano Toscana : Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

: Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Previsioni meteo domani, 8 luglio

La giornata di domani vedrà un tempo instabile con rovesci e alcuni temporali soprattutto su Nordest, Marche, Campania e localmente sugli Appennini. Le temperature si mantengono più basse rispetto ai giorni scorsi, più fresche di notte in particolare al Nord.