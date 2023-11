Tempesta Ciaran si abbatte su Francia e Spagna, 3 morti: attesa in Italia, quando e dove arriverà La tempesta Ciaran ha colpito l’Europa con forti raffiche di vento, nubifragi e causando vittime e blackout in Gran Bretagna, Francia e Spagna. L’allerta cresce anche in Italia, dove è attesa una intensa fase di maltempo nelle regioni del Nord e Centro tirrenico.

A cura di Susanna Picone

Tempesta Ciaran nel Regno Unito

Nubifragi, venti forti e purtroppo anche vittime a causa del maltempo e della tempesta Ciaran, che si è già abbattuta sull’Europa ed è in arrivo anche in Italia, in particolare sulle regioni del Nord. Attese precipitazioni abbondanti in Liguria, Lombardia, medio alto Veneto e Friuli Venezia Giulia con alto rischio di nubifragi.

Vento forte, blackout ed alberi abbattuti in Francia

La tempesta Ciaran ha colpito con forza su parte della Francia, della Gran Bretagna, della Spagna e non solo. I venti, che hanno sfiorato i 200 km/h nel Finistère, hanno provocato numerose interruzioni di corrente e alberi abbattuti. Migliaia di case sono rimaste senza elettricità, 780.000 in Bretagna. Almeno due le vittime in Francia e 16 feriti. Un uomo di 70 anni è morto oggi a Le Havre, secondo quanto riferito dalla radio France Bleu Normandie, facendo salire a due il bilancio delle vittime della tempesta. Secondo il procuratore della Repubblica di Le Havre, Bruno Dieudonné, "si tratta di un decesso accidentale legato alla tempesta": "l'uomo è caduto per una raffica di vento mentre era in treno e cercava di chiudere lo sportello". Resta fermo a 16 il numero dei feriti.

Allerta meteo e scuole chiuse in Inghilterra

Innalzata l'allerta meteo in alcune parti dell'Inghilterra, della Scozia e del Galles. Nel sud-est dell’Inghilterra sono stati sospesi i collegamenti via traghetto dal porto di Dover e chiuse centinaia di scuole.

Spagna, voli cancellati e treni in tilt a causa della tempesta Ciaran

Quasi tutta la Spagna è in allerta per il passaggio della tempesta. A Madrid, nel quartiere di Chamberí, una ragazza è morta a causa della caduta di un albero e altre tre persone sono rimaste ferite. Secondo alcuni media, la vittima è una giovane di poco più di 20 anni.

Anche qui si registrano raffiche di vento fino a 100 km/h. In Galizia circa 10.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il maltempo ha causato anche ritardi e interruzioni nella circolazione dei treni e la cancellazione di quasi una ventina di voli.

Allerta in Italia per l'arrivo della tempesta

Ciaran nelle prossime ore sarà in Italia, soprattutto sulle regioni del Nord e su quelle del Centro tirrenico. "L'intensità delle piogge potrebbero creare disagi e problemi idrogeologici – ha spiegato Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it – Oltre alle precipitazioni, il vento aumenterà repentinamente di intensità. Verso sera raffiche di Libeccio e Scirocco potranno superare i 90 km/h abbattendosi il primo sulle coste tirreniche e il secondo su quelle dell'alto Adriatico. Le precipitazioni risulteranno abbondanti in Liguria, Lombardia, medio alto Veneto e Friuli Venezia Giulia con alto rischio di nubifragi. Verso sera l'aria fredda favorirà l'abbassamento della quota neve sulle Alpi con i fiocchi che potranno scendere fino sotto i 1400 metri in Alto Adige e in Val d’Aosta".