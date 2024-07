video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla in Veneto per rischio idraulico domani venerdì 5 luglio

Per la giornata di domani, venerdì 5 luglio, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un allerta gialla su alcuni settori del Veneto per rischio idraulico.

In particolare, resta sotto osservazione fino alle 14 di domani il livello dei corsi d'acqua in alcune zone della Regione, dopo il maltempo dei giorni scorsi.

Il nuovo avviso per condizioni meteorologiche avverse, pubblicato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, è stato diffuso con leggero ritardo e per qualche ora non è stato possibile consultarlo. Ora invece è stato inserito, di seguito tutti i dettagli.

Allerta meteo gialla in Veneto: i settori a rischio mercoledì 19 giugno 2024

Anche il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, in accordo con il Dipartimento Nazionale, ha emesso un avviso di criticità per rischio idraulico.

L'allerta, valida già dalle 14 di ieri, mercoledì 3 luglio, proseguirà fino alla stessa ora di domani, venerdì 5 luglio. Nell'avviso si decreta lo stato di attenzione per alcuni bacini idrici.

Le zone interessate dall'allerta sono le seguenti:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Foto Protezione Civile

Le previsioni meteo di domani venerdì 5 luglio

Per la giornata di domani, venerdì 5 luglio, è atteso cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia, con maggiore presenza di nuvole sulle Alpi e nel pomeriggio anche in Appennino.

Dal pomeriggio, la nuvolosità sarà in aumento anche al Nord-Ovest. Si prevedono nella notte alcune possibili isolate piogge sulle Alpi occidentali.

Le temperature saranno in generale rialzo, con valori vicini alla norma. I venti invece saranno in indebolimento a regime di brezza, con rinforzi di Maestrale fra basso Adriatico e Ionio orientale.