video suggerito

Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 3 luglio: le regioni a rischio Una perturbazione di origine atlantica imperversa sul nostro Paese con piogge e temporali diffusi che hanno indotto la Protezione Civile a diramare per domani, mercoledì 3 luglio, un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse è una allerta meteo gialla per temporali in nove regioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il maltempo non lascia l'Italia e anche per domani, mercoledì 3 luglio, è allerta meteo gialla per temporali in nove regioni da nord a sud. La perturbazione di origine atlantica infatti sta ancora imperversando nel nostro Paese con piogge e temporali diffusi che hanno indotto la Protezione Civile a diramare per domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Tutta colpa di una vasta saccatura di origine atlantica che interessa gran parte dell’Europa e che in queste ore è responsabile di nuovo impulso di aria più fredda che, dalla serata di oggi, porterà rovesci e temporali sparsi al Nord, in particolare su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Allerta meteo gialla in 9 regioni domani 3 luglio: l'elenco

Nel dettaglio, l’avviso di allerta meteo prevede, dalla sera di martedì 2 luglio, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, specie settori centro-orientali, Emilia-Romagna e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, quindi la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, mercoledì 3 luglio, allerta gialla in Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, su gran parte del Veneto e su parte di Lombardia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. I dettagli del bollettino:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Veneto : Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale : Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata : Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria : Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto : Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro : Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro : Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere : Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A1, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Meteo, le previsioni per domani 3 luglio

Le previsioni meteo per domani 3 luglio indicano cielo molto nuvoloso, con rovesci e temporali diffusi al nord e nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, con rovesci e temporali sparsi al centro, in particolare sulle regioni tirreniche e le aree interne adriatiche. Al sud addensamenti compatti su Campania, coste tirreniche, Basilicata, Calabria e Puglia centromeridionale, con piogge o rovesci in attenuazione serale.