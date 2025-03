video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 12 marzo: le regioni a rischio Allerta meteo arancione domani 12 marzo in Emilia Romagna e allerta gialla in 11 regioni. Mercoledì una nuova perturbazione porta un peggioramento del tempo con temporali da nord a sud: il bollettino delle criticità e di allerta meteo della Protezione civile.

A cura di Antonio Palma

Diffuso maltempo sull’Italia nelle prossime ore, la Protezione civile ha valutato per domani 12 marzo una allerta meteo arancione in Emilia Romagna e allerta gialla in 11 regioni per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico. Mercoledì infatti una nuova perturbazione raggiunge la Penisola portando un nuovo peggioramento del tempo che insisterà fino al fine settimana con temporali e nubifragi diffusi da nord a sud e nevicate sulle Alpi.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani: le regioni rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 12 marzo un’allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico sull’Emilia Romagna centrale e un’allerta gialla su undici regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Ecco il bollettino con tutte le allerte meteo di domani mercoledì 12 marzo:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Lazio: Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Sardegna: Campidano

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense Lazio: Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Sardegna: Campidano Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Le previsioni meteo per domani 12 marzo

Per la giornata di domani 12 marzo le previsioni meteo indicano nuvolosità diffusa sulle regioni del nord con rovesci e temporali sparsi, che saranno più frequenti sulla Liguria, e nevicate sui rilievi alpini sopra ai 1300 metri. Al centro rovesci e isolati temporali inizialmente su Toscana, Umbria e Lazio, in estensione successivamente nella seconda parte della giornata a Marche ed Abruzzo. Molte nubi anche sulla Sardegna con rovesci e isolati temporali su gran parte dell’Isola. Al sud infine iniziali piogge in mattinata sul Molise e sulla Campania settentrionale, che successivamente tenderanno ad estendersi al resto della Campania e alle rimanenti regioni meridionali con la possibilità di assistere a rovesci anche di tipo temporalesco; nuvolosità in aumento anche sulla Sicilia con temporanei e rovesci sulla parte settentrionale dell'isola.