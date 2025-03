video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 11 marzo: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per la giornata di domani, martedì 11 marzo. Ecco le regioni a rischio.

A cura di Davide Falcioni

L'attesa fase di maltempo ha preso il via sul Centro-Nord Italia, con l'arrivo di una intensa perturbazione che ha segnato l'inizio di una settimana all'insegna dell'instabilità atmosferica. L'ondata di maltempo è alimentata da un flusso di correnti fredde di origine artica, che, grazie alla presenza di un anticiclone sul Nord Atlantico, continueranno a dirigersi verso l'Europa occidentale. Questo scenario favorirà l'afflusso di aria umida e mite sulle regioni centrali e meridionali del continente, portando precipitazioni diffuse.

Il quadro meteorologico per i prossimi giorni sarà caratterizzato dallo spostamento di centri di bassa pressione dalla Penisola Iberica verso l'area franco-tedesca, con una serie di perturbazioni che interesseranno anche l'Italia senza pause significative. Dopo il primo fronte perturbato, un secondo sistema di precipitazioni è atteso entro la fine della giornata di oggi. Seguirà una nuova perturbazione che colpirà il Paese tra la serata di martedì e la giornata di mercoledì, mentre tra giovedì e venerdì è previsto un ulteriore peggioramento.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In questo quadro la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per la giornata di domani, martedì 11 marzo.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Lazio: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana

Umbria: Nera – Corno, Medio Tevere.

Meteo, le previsioni per domani 11 marzo

Ampia nuvolosità al nord, con poche precipitazioni al mattino al Nord-Ovest e piogge più diffuse e in estensione verso est e su Toscana e Umbria tra pomeriggio e sera. Quota neve sulle Alpi tra 1400 e 1600 metri.

Tempo instabile al Centro-Sud, con prevalenza di nuvole e qualche schiarita: rovesci al mattino in Abruzzo, Molise, Puglia e Campania, dove migliora nel pomeriggio; in serata temporali in Toscana e Sardegna.

Temperature in lieve calo quasi ovunque nei valori massimi.