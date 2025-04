video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico e temporali domani 23 aprile: le regioni a rischio Il Bollettino di Criticità e Allerta Meteo per mercoledì 23 aprile emesso dalla Protezione civile: allerta arancione per rischio idraulico in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Allerta gialla in diverse altre regioni da Nord a Sud.

A cura di Biagio Chiariello

Domani, mercoledì 23 aprile, la giornata inizierà con condizioni meteo prevalentemente stabili, ma nel pomeriggio si prevede un aumento dell’instabilità a causa dell’arrivo della nuova perturbazione del mese di aprile che porterà piogge sparse, che colpiranno prima il Nord e successivamente, verso la fine della giornata e all'indomani, anche il Centro e parte del Sud.

Anche per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo di colore arancione per Emilia Romagna, Veneto e Lombardia per rischio idraulico e un'allerta gialla per rischio temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico su diverse altre regioni da Nord a Sud.

Maltempo, allerta meteo arancione domani su Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna

Questa la situazione delle allerte meteo più importanti, per la giornata di mercoledì 23 aprile, secondo l'ultimo bollettino diramato dal Dipartimento della Protezione Civile:

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura orientale

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Questa invece la situazione per quanto riguarda le allerte meteo gialle:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla :

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura reggiana di Po

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 23 aprile

Per la giornata di domani, 23 aprile, tempo caratterizzato da una variabilità diffusa, con un’alternanza tra sole e nuvole su gran parte del territorio nazionale. Durante le ore centrali della giornata, aumenterà il rischio di improvvisi rovesci e temporali, che potranno interessare in particolare le Alpi, la pianura lombardo-veneta, l’Emilia, le zone interne del Centro Italia, le coste del Lazio, la Basilicata, l’entroterra della Puglia, l’Appennino campano, la Calabria e la Sicilia orientale.

Le temperature massime saranno in leggero calo quasi ovunque, ma rimarranno comunque su valori superiori alla norma in molte località. I venti soffieranno moderati soprattutto sui mari di ponente e intorno alle Isole maggiori, con un’ulteriore intensificazione prevista in serata.