Maltempo, allerta meteo gialla per rischio temporali e forti venti domani 6 aprile: le regioni a rischio Per la giornata di domani, domenica 6 aprile, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo giallo per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su Abruzzo, Basilicata e settori di Molise e Calabria.

A cura di Ida Artiaco

Tornano le allerte meteo sull'Italia. Per domani, domenica 6 aprile, la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla su quattro regioni per rischio idrogeologico, idraulico e per temporali, e cioè su Abruzzo, Basilicata e settori di Molise e Calabria, stando all'ultimo bollettino aggiornato pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento.

Ma sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso anche un avviso di condizioni meteo avverse che prevede "dalle prime ore di domani, domenica 6 aprile, venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca, su Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione al mattino all'Abruzzo e successivamente ad Umbria, Lazio e Molise. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sono dunque 4 le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per domani, domenica 6 aprile. Ecco, di seguito, i settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla):

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro.

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro.

Meteo, le previsioni per domani domenica 6 aprile

Secondo le ultime previsioni meteo per domani, domenica 6 aprile, è previsto l’arrivo di un fronte freddo attraverso i Balcani con temperature in picchiata, anche di 6-8 gradi al di sotto delle medie del periodo. Possibilità di nevicate sull'Appennino fino a quote medio-basse. Attenzione ai forti venti di burrasca in particolare su "Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione al mattino all'Abruzzo e successivamente ad Umbria, Lazio e Molise", come precisa la Protezione civile.