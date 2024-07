video suggerito

Maltempo, imponente frana nel bellunese, chiusa la strada del Passo Duran A provocare il distacco della frana è stato un intenso temporale che ha colpito la zona oggi, lunedì primo luglio. Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali, il sindaco Camillo De Pellegrin, i vigili del fuoco e i rappresentanti di Veneto Strade.

A cura di Davide Falcioni

Dopo aver provocato ingenti danni in Val D'Aosta e Piemonte il maltempo si è abbattuto anche sul Veneto; nel primo pomeriggio di oggi la strada provinciale 347 del passo Duran è stata chiusa in località Le Vare a causa di una massiccia colata detritica che ha invaso la carreggiata. L’evento si è verificato nello stesso punto della frana caduta il 17 agosto dell'anno scorso.

A provocare la discesa a valle del materiale è stato un intenso temporale che ha colpito la zona oggi, lunedì primo luglio. Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali, il sindaco Camillo De Pellegrin, i vigili del fuoco e i rappresentanti di Veneto Strade.

Camillo De Pellegrin, sindaco di Val di Zoldo, nel bellunese, ha spiegato su facebook: "Al momento non possiamo fare molto, la strada è chiusa e dobbiamo aspettare che smetta di piovere. Successivamente, Veneto Strade e i Servizi forestali manderanno un geologo per valutare la stabilità del fronte della colata. Poi ci vorrà qualche giorno per rimuovere tutto il materiale e poter riaprire la strada".

La chiusura della strada provinciale 347 del passo Duran costituisce un importante disagio per residenti e turisti, evidenziando la necessità di misure preventive più efficaci soprattutto contro il dissesto idrogeologico. Le autorità locali stanno pianificando interventi a lungo termine per mitigare il rischio di futuri eventi simili, con l’obiettivo di proteggere il territorio per gli anni a venire, soprattutto alla luce dei prevedibili eventi meteo estremi causati dai cambiamenti climatici.