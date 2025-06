La montagna frana e uccide due escursionisti: il video impressionante in un parco canadese Due escursionisti sono morti e tre sono rimasti feriti per una frana a Bow Glacier Falls, nel Parco di Banff. La frana, causata probabilmente da infiltrazioni d’acqua e maltempo, ha colto di sorpresa il gruppo. Indagini in corso sulla stabilità dell’area. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Una frana ha interessato giovedì il Parco Nazionale di Banff, in Alberta, causando la morte di due escursionisti e il ferimento di altre tre persone. L’incidente è avvenuto lungo il sentiero di Bow Glacier Falls, un’area popolare situata a circa mezz'ora a nord di Lake Louise, uno dei luoghi più iconici del parco grazie alle sue acque turchesi e alle maestose montagne circostanti.

Secondo quanto riferito dalle autorità, le rocce si sono staccate improvvisamente da un pendio sovrastante, travolgendo un gruppo di escursionisti. Sul posto sono immediatamente intervenute squadre di emergenza, che hanno trovato una persona già priva di vita. Si tratta di una donna di 70 anni residente a Calgary, la cui identità non è stata resa pubblica. Il corpo della seconda vittima è stato localizzato in seguito. Le autorità non hanno ancora diffuso informazioni su questa seconda persona deceduta. Altri tre escursionisti sono rimasti feriti: due sono stati trasportati in ospedale in elicottero, mentre il terzo è stato evacuato in ambulanza. Non sono stati forniti dettagli sulle loro condizioni. In totale, tredici persone, tra escursionisti e passanti, sono state evacuate dalla zona. Le autorità hanno confermato che non risultano dispersi.

François Masse, sovrintendente di Parks Canada, ha definito l’evento “estremamente raro” e “né prevedibile né prevenibile”. Masse ha spiegato che fenomeni simili possono verificarsi quando l’acqua penetra nelle fessure delle montagne e, congelandosi, causa la rottura delle rocce. Tuttavia, in questo caso, è stata la dimensione del masso a sorprendere gli esperti. Nei giorni precedenti alla frana erano state registrate forti piogge, mentre il giorno dell’incidente il cielo era sereno. Le previsioni ora indicano l’arrivo di nevicate nella zona.

Parks Canada ha avviato un'indagine tecnica con l’ausilio di un ingegnere geotecnico per valutare la stabilità del pendio e il rischio di nuove frane. Venerdì, i soccorsi hanno sorvolato l’area con droni dotati di telecamere a infrarossi per escludere la presenza di altre vittime. Il sentiero di Bow Glacier Falls, lungo circa 4,3 chilometri e classificato come di difficoltà moderata, è molto frequentato durante la stagione estiva da escursionisti di tutta l’area. Banff, il parco nazionale più visitato del Canada, attira ogni anno circa quattro milioni di turisti.