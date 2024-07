video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 2 luglio: le regioni a rischio Maltempo con allerta meteo domani, martedì 2 luglio. Valutata allerta gialla su settori di nove regioni: Veneto, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basificata e Calabria.

A cura di Susanna Picone

Maltempo sull'Italia. Il mese di luglio inizia con una perturbazione in arrivo dall’Europa centrale che porterà, dalle prime ore di domani, un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte delle regioni peninsulari. In particolare, come fa sapere la Protezione civile che ha diramato una nuova allerta meteo gialla per martedì 2 luglio, sono previste precipitazioni, in prevalenza temporalesche, in particolare sulle aree interne ed adriatiche del centro-sud.

Inoltre è previsto un rinforzo della ventilazione dai quadranti nord-occidentali, con effetti maggiori su Sardegna, Sicilia ed estreme regioni meridionali, associata a un generale calo delle temperature. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla sul Veneto, parte di Toscana e Umbria, sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basificata e su parte della Calabria.

Allerta meteo gialla in 9 regioni domani 2 luglio: l'elenco

Per la giornata di domani la Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla che riguarda settori di 9 Regioni: Veneto, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basificata e Calabria. Di seguito i dettagli del bollettino:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige;

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Toscana: Etruria, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna;

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene.

Meteo, le previsioni per domani martedì 2 luglio

L’avviso della Protezione civile prevede dalle prime ore di domani, martedì 2 luglio, venti da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sicilia, in estensione alla Calabria, in particolare le aree del Canale di Sicilia e i settori ionici, con mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre attese precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise e Puglia, in estensione a Campania e Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.