Inizio luglio con caldo africano, poi attesi temporali e calo termico: le previsioni meteo della settimana

Sarà un inizio di luglio all'insegna del sole e del caldo, soprattutto al Sud e in Sicilia, dove le temperature raggiungeranno picchi sopra i 40 gradi. Anche se nei giorni successivi la situazione dovrebbe attenuarsi un poco, con l'afflusso di aria più fresca e secca su tutta l'Italia.

Sarà un inizio di luglio all'insegna del sole e del caldo, soprattutto al Sud e in Sicilia, dove le temperature raggiungeranno picchi sopra i 40 gradi nella giornata di lunedì 1. Anche se nei giorni successivi la situazione dovrebbe attenuarsi un poco.

Infatti, già nelle scorse ore al Nord e in gran parte del Centro il caldo africano ha allentato la sua morsa, mentre martedì 2 luglio anche al Sud affluirà aria più fresca e secca per l’arrivo del Maestrale, insieme a piogge e temporali e a un calo sensibile delle temperature.

Tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Italia si rafforzerà invece l’alta pressione che garantirà tempo prevalentemente stabile e soleggiato con temperature estive ma nella norma, intorno ai 30 gradi.

Meteo inizio settimana: caldo al Sud, tempo instabile al Nord

Nella giornata di lunedì 1 luglio al Nord avremo cielo parzialmente nuvoloso e tempo instabile, con precipitazioni inizialmente più probabili su Lombardia e Triveneto, mentre nel pomeriggio-sera anche su Piemonte ed Emilia-Romagna, dove sono attesi possibili rovesci o temporali.

Al Centro e in Sardegna invece nubi in aumento nella seconda parte della giornata, con rovesci o temporali più probabili in serata. Al Sud e in Sicilia tempo soleggiato, ma con nubi in aumento a partire dalla sera. Le massime saranno molto alte su regioni meridionali e Sicilia, con valori anche vicini ai 40 gradi e con picchi di 41-42 nelle aree interne dell’Isola; non oltre i 28-29 gradi al Nord.

Anche martedì 2 luglio il tempo sarà abbastanza soleggiato al Nord, nella fascia costiera tirrenica, in Sardegna e in Sicilia, anche se sono previsti isolati rovesci o temporali pomeridiani sulle aree alpine, con possibile coinvolgimento in serata delle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto occidentale. Per quanto riguarda le temperature, i valori scenderanno al Centro-Sud, anche di 8-10 gradi.

Una seconda perturbazione farà sentire i suoi effetti nella giornata di mercoledì 3 luglio e, oltre a insistere in termini di fenomeni al Nord-Ovest e nelle Alpi, coinvolgerà anche le regioni tirreniche, dalla Toscana fino alla Calabria. Anche nella giornata di mercoledì le temperature scenderanno ancora, con valori leggermente sotto le medie stagionali.

Giovedì 4 e venerdì 5 luglio: torna l'alta pressione sull'Italia

A partire dalla giornata di giovedì 4 luglio dovrebbe invece verificarsi un rialzo della pressione, con condizioni anticicloniche che dovrebbero prevalere per il resto della settimana.

Secondo le attuali proiezioni la conseguente stabilità e prevalenza di tempo soleggiato dovrebbe essere diffusa un po’ in tutta Italia anche nella giornata di venerdì 5.

La tendenza meteo per il weekend di sabato 6 e domenica 7 luglio

Nel weekend di sabato 6 e domenica 7 luglio l’alta pressione potrebbe invece indebolirsi al Nord ,dove le code delle perturbazioni potrebbero determinare fasi instabili non solo sulle Alpi.

Dal punto di vista delle temperature dovrebbero esserci rialzi con il ritorno di valori oltre la norma, ma senza gli attuali picchi di caldo eccessivo. Al momento però si tratta solo di tendenze che verranno confermate o meno nei prossimi giorni.