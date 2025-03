video suggerito

Previsioni meteo della settimana: torna il freddo dal nord Europa, al nord nevicate a quote basse L'inizio della prossima settimana l'Italia sarà interessata da un deciso calo termico; a partire da mercoledì le temperature torneranno a salire.

A cura di Davide Falcioni

Nei primi giorni della prossima settimana, l'Italia sarà interessata da un campo di alta pressione in rinforzo sull'Europa centro-orientale. Questo anticiclone porterà, il 18 marzo, venti da nord-est, con un temporaneo calo delle temperature, accompagnato da aria fredda continentale. Tuttavia, a partire da mercoledì 19 marzo, le condizioni miglioreranno, con un ritorno di temperatura più miti e tempo stabile, specialmente al centro e al sud. Ma vediamo che tempo farà nei prossimi giorni.

Meteo lunedì 17 e martedì 18 marzo: calo termico in tutta Italia

Nord: Lunedì 17, nubi in aumento da est con piogge in arrivo su Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia, accompagnate da neve in calo fino in collina. Martedì 18, il cielo sarà nuvoloso su Alpi, Prealpi e pedemontane occidentali, con sporadici fiocchi di neve fin verso le colline. Le temperature subiranno una netta discesa, con massime tra 7°C e 12°C.

Centro: Lunedì 17, nuvolosità crescente sulle regioni adriatiche, con piogge e rovesci, mentre neve sarà presente in calo fino agli 800-1000 metri. Martedì 18, precipitazioni residue sono previste tra Marche e Abruzzo, nevose in collina ma in rapido esaurimento, con condizioni più soleggiate altrove. Le temperature caleranno, con massime tra 10°C e 15°C.

Sud: Lunedì 17, la Sardegna vedrà rovesci, mentre altrove sarà soleggiato, con un peggioramento previsto in serata, con piogge e rovesci sparsi. Martedì 18, in Sardegna sole, mentre altrove al mattino ci saranno rovesci sparsi e neve fino a quote collinari. Dal pomeriggio, il tempo migliorerà. Le temperature saranno in lieve calo, con massime tra 11°C e 15°C.

Meteo mercoledì 19 e giovedì 20 marzo

Mercoledì 19:

Nord: Al nord-ovest, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e serenità sulle pianure. Al nord-est, il cielo sarà sereno.

Centro: Sulle coste tirreniche, nubi sparse con ampie schiarite, mentre sull'Adriatico prevalgono cieli sereni e ampie aperture.

Sud: Al sud, sul tirreno, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra e sereno altrove. Sulle isole maggiori, il tempo sarà variabile, con nuvolosità sparsa in particolare sul Catanese e sulla Costa Smeralda, mentre la Sicilia vedrà un cielo più coperto con possibili piogge.

Giovedì 20 marzo:

Nord: Nuvolosità variabile al nord-ovest, con ampie schiarite in riviera ligure e sulle Alpi occidentali. Sereno sulle pianure lombardo-piemontesi e Alpi centrali. Al nord-est, cielo prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa in Romagna.

Centro: Sul tirreno, cielo coperto con piogge deboli sui litorali, nuvolosità diffusa altrove, con schiarite più ampie sulle pianure toscane. Sull'Adriatico, prevale il sereno sui litorali, ma nubi sparse si estendono sulle dorsali appenniniche.

Sud: Al sud, il tempo sarà generalmente sereno, con qualche nuvola sparsa sulle zone montuose, in particolare sulla dorsale calabrese e molisana. Sulle isole maggiori, il cielo sarà in prevalenza sereno, con qualche nube sulle zone interne e localmente sull'Etna.

Meteo venerdì 21 marzo

Nord: Al nord-ovest, il cielo sarà coperto con piogge moderate in riviera ligure e deboli sulle pianure lombardo-piemontesi. Sulle Alpi occidentali e centrali, la neve sarà moderata o forte. Al nord-est, tempo variabile con qualche nuvola sparsa, in particolare in Romagna e nelle Dolomiti.

Centro: Sul tirreno, nubi sparse con locali schiarite sui litorali e nelle pianure toscane. Sul versante adriatico, cielo sereno sui litorali, con nubi sparse più diffuse sulle zone interne.

Sud: Al sud, sulle coste tirreniche, ci saranno nubi sparse, ma prevale il bel tempo, con serenità altrove. Sulle isole maggiori, il tempo sarà variabile, con cielo sereno sul palermitano, ma coperto con piogge leggere sul cagliaritano.