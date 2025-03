Freddo dai Balcani con calo delle temperature e vento, colpo di coda dell’inverno: le previsioni meteo

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo della settimana che coincide con l’arrivo della primavera indicano chiaramente che l'inverno non ha ancora intenzione di uscire di scena. Dopo la violenta ondata di maltempo che ha messo a dura prova diverse regioni del Centro-Nord (Toscana ed Emilia Romagna in primis), sullo Stivale si apre una parentesi di tregua dalle precipitazioni, caratterizzata da un clima più asciutto ma sicuramente anche più freddo.

Un nucleo di aria di origine artica è infatti in arrivo dai Balcani, determinando un brusco calo delle temperature rispetto ai valori attuali. A partire da martedì 18 marzo, nelle regioni settentrionali l'afflusso di aria fredda si farà sentire con temperature diurne che difficilmente supereranno i 10°C, persino in pianura, complice anche il vento. Le minime, invece, saranno ovunque a una cifra e in molti casi prossime allo 0°C.

Meteo, dove arriva il freddo e calano le temperature

Nei prossimi giorni dovremo dunque fare i conti con il ritorno del freddo invernale. Dopo le temperature eccezionalmente elevate registrate di recente, il calo termico sarà particolarmente marcato al Sud e in Sicilia, dove nei giorni scorsi si sono raggiunti picchi di 28-29°C. Proprio in queste aree le temperature subiranno una brusca diminuzione di circa dieci gradi, pur restando comunque sopra la media stagionale nelle ore diurne.

Diversa la situazione al Nord, dove da martedì 18 marzo l’afflusso di aria fredda in arrivo dai Balcani si farà sentire in modo più deciso. Qui le temperature diurne faticheranno a superare i 10°C, anche in pianura, mentre le minime saranno generalmente a una cifra, con valori vicini allo 0°C o addirittura inferiori. A Bologna, ad esempio, si prevede una minima di -1°C, mentre nelle principali città di Piemonte, Lombardia e Veneto i valori non scenderanno sotto i 3-4°C.

Colpo di coda dell'inverno, quando arriverà la primavera

Il freddo si intensificherà soprattutto mercoledì 19, quando si prevedono gelate sulle pianure settentrionali, con temperature che scenderanno sotto lo zero.

Attenzione anche alla neve: martedì 18 i fiocchi imbiancheranno le colline abruzzesi fino a 600-700 metri, le Alpi occidentali e la pedemontana piemontese fino a 400-500 metri.

Sul resto del Paese prevarrà il bel tempo, ad eccezione delle due Isole Maggiori, con particolare riferimento alla Sicilia, dove martedì sono attese piogge.

Per l'arrivo della primavera, e quindi del bel tempo, bisognerà comunque attendere alla prossima settimana. A partire da venerdì 21 marzo, la circolazione atmosferica cambierà infatti nuovamente, con il ritorno delle correnti atlantiche umide e instabili, che potrebbero dar luogo a una nuova fase di maltempo, con buona probabilità di interessare anche gran parte del weekend.