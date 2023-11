Chi sono i morti per il maltempo in Toscana, da Alfio Ciolini alla 28enne stroncata da un malore Sono 6 le vittime del maltempo in Toscana che al momento sono state identificate. Si tratta di Alfio Ciolini, Teresa Pecorelli, Antonio Madonia con la moglie Teresa Perone, Giovanna Innocenti e una ragazza di 28 anni stroncata da un malore.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono sei le vittime accertate dopo l'ondata di maltempo che tra ieri e oggi ha colpito la Toscana con un violentissimo nubifragio. Le strade di diversi comuni della regione sono state completamente allagate e l'acqua ha trascinato via le auto e sfondato le porte delle case.

Una coppia di coniugi è stata travolta dall'acqua a Vinci, Alfio Ciolini è morto annegato in mezzo metro d'acqua nella sua abitazione di Bagnolo, a Rosignano una donna è morta in una Rsa mentre un'altra anziana è stata colpita da un malore mentre cercava di far uscire l'acqua dalla sua abitazione.

I dispersi, invece, sono almeno due: un uomo di 84 anni disperso a Prato e un 69enne scomparso a Campi Bisenzio che nella zona di via Siena e via Limite era andato a controllare le auto parcheggiate.

Alfio Ciolini, morto annegato in mezzo metro d'acqua

Alfio Ciolini, 85 anni, è la prima vittima identificata del maltempo a Bagnolo. L'uomo è morto annegato in mezzo metro di acqua e non è riuscito a fuggire a causa di alcuni problemi motori. A raccontarlo a Fanpage.it è stato il vicino di casa che lo conosceva da sempre. Secondo quanto reso noto, i vicini hanno scoperto della sua morte all'arrivo della Protezione Civile e della figlia.

Teresa Pecorelli, morta per un malore durante l'alluvione

La seconda vittima è Teresa Pecorelli, 84 anni, morta a Montemurlo (Prato). L'anziana ha cercato di buttare l'acqua fuori dalla sua abitazione, ma l'agitazione e la fatica le hanno causato un malore che non le ha lasciato scampo. La vittima si trovava in via Garda, una strada non alluvionata come le altre. Molti residenti, però, hanno dovuto spalare via il fango.

Antonio Madonia e Teresa Perone travolti in auto

Altre vittime sono Antonino Madonia, il cui corpo senza vita è stato trovato a Vinci e Teresa Perone, la moglie di 65enne. Stando a quanto reso noto, la coppia è stata travolta dall'acqua mentre era in auto nella zona di Lamporecchio. I due erano al telefono con la figlia per raccontarle cosa stava accadendo, ma poi la telefonata si è interrotta. I soccorritori hanno trovato l'autovettura parzialmente sommersa 50 metri prima dell'inizio del torrente Vincio. Il corpo del 70enne è stato trovato nei pressi della macchina, mentre quello della moglie è stato rinvenuto nella zona di San Pantaleo, a Vinci (Firenze).

Giovanna Innocenti e la 28enne morta per un malore

Anche Giovanna Innocenti, 83 anni, è una vittima del maltempo. La donna era ospite della Rsa "Il Molino", di Rosignano. A causa della pioggia e dell'acqua, non è riuscita a mettersi in salvo.

Una ragazza di 28 anni è morta a Montemurlo per un malore. Il decesso non viene direttamente collegato all'emergenza, ma la giovane, che era già cardiopatica, si sarebbe sentita male a causa della paura dovuta all'alluvione.