Scuole chiuse per allerta meteo domani 4 novembre in Toscana: l’elenco dei Comuni Dove saranno chiuse le scuole domani sabato 4 novembre a causa del maltempo: diversi sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni per allerta meteo, in particolare in Toscana. L’elenco in aggiornamento.

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo continua a mettere in ginocchio l'Italia. Secondo le ultime previsioni meteo, anche domani, sabato 4 novembre, sono previste piogge anche di forte intensità su gran parte delle Regioni che già oggi hanno dovuto fare i conti con nubifragi e forte vento che hanno causato danni e vittime.

L'elenco aggiornato dei Comuni

Sesto Fiorentino

Pistoia

Serravalle Pistoiese

Agliana

Pontedera

Prato

Ponsacco

Molte amministrazioni comunali hanno deciso per motivi di sicurezza di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Succede soprattutto in Toscana, dove la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per sabato 4 novembre. Si ricordi che l'elenco è in aggiornamento e altre regioni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore.

Dove restano chiuse domani le scuole in Toscana

Dunque, in Toscana le scuole resteranno chiuse domani a Sesto Fiorentino, Pistoia, Serravalle Pistoiese, Agliana e Pontedera. "Lo abbiamo deciso in una riunione appena terminata con i sindaci, in particolare con quelli della Piana, vista la drammatica situazione che tanti territori stanno affrontando in queste ore. A Pistoia arrivano molti studendi proprio da quei Comuni che più sono stati colpiti e quindi ritengo doveroso chiudere", ha spiegato il primo cittadino di Pistoia, Alessandro Tomasi.

Matteo Franconi, sindaco di Pontedera, ha spiegato attraverso i suoi canali social che "per consentire e agevolare lo svolgimento di tutti gli interventi di protezione civile in corso in città, per monitorare nel dettaglio e risolvere tutte le eventuali criticità negli edifici scolastici e per evitare il sovraccarico della circolazione veicolare", anche per la giornata di domani ha disposto con apposita ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi di prima e seconda infanzia nel territorio comunale.

Scuole chiuse anche a Ponsacco, in provincia di Pisa come comunicato dal sindaco Francesca Brogi. Ordinanza firmata anche dal Comune di Prato: "Vista la situazione di emergenza in atto e lo stato di allerta regionale, nel Comune di Prato sono stati prorogati i tempi di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino alle ore 24.00 di domenica 5 novembre".