Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 6 luglio: le regioni a rischio Per domani, sabato 6 luglio, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico che riguarderà solo due regioni settentrionali: Lombardia e Val D'Aosta.

A cura di Davide Falcioni

Nel fine settimana 6 e 7 luglio una perturbazione atlantica – la terza del mese di luglio – lambirà l’arco alpino e riporterà un po’ di instabilità sulle regioni del nord Italia, specie tra la fine di sabato e la giornata di domenica. Al Centro-Sud e Isole insisterà invece l’alta pressione, che garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, accompagnato da temperature in aumento. L’alta pressione consoliderà la sua presenza sull’Italia la prossima settimana, trascinando sul nostro Paese una massa d’aria molto calda di origine sahariana: avrà così inizio un’ondata di caldo intenso che coinvolgerà gran parte delle regioni del Paese.

Per domani, dunque, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo che riguarderà solo due regioni settentrionali.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, sabato 6 luglio 2024:

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Lombardia: Valchiavenna

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Comune di Courmayeur chiude val Ferret e della val Veny

A seguito dell'allerta gialla meteo della Protezione civile regionale, il Comune di Courmayeur ha emanato un'ordinanza che dispone la chiusura della val Ferret e della val Veny. In dettaglio dalle 9 del 6 luglio è istituito "il divieto di transito pedonale e veicolare sulla Strada della Val Ferret dalla sbarra della Palud fino a località Planpincieux" e "il divieto di transito veicolare e pedonale lungo la pista della sabbiera della Val Veny (Piazzale Funivie Val Veny/ Plan Ponquet). Inoltre in val Ferret "per rischio glaciologico" legato al ghiacciaio sopra Planpincieux sono previste limitazioni all'accesso in alcune zone ed è istituito il coprifuoco per i residenti nelle medesime aree. Infine è previsto il divieto di transito veicolare e pedonale sulla strada interpoderale per Rochefort.

Meteo, le previsioni per domani, sabato 6 luglio

Quella di domani sarà una giornata tra sole e nubi al Nord-Ovest, con isolati rovesci e temporali sulle Alpi e possibili sconfinamenti sulle pianure del Piemonte nel coso della sera. Nel resto del Paese prevalenza di tempo soleggiato, fatta eccezione per qualche improvviso temporale sulle Alpi Orientali. Temperature in leggero calo al Nord-Ovest, in aumento invece al Nord-Est, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole. Venti di Scirocco in rinforzo, anche intensi sulla Sardegna.