Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 8 luglio: le regioni a rischio Il maltempo interessa ancora il nord Italia e anche per la giornata di domani, lunedì 8 luglio, è allerta meteo arancione e gialla per temporali e rischio idrogeologico su alcune regioni settentrionali. Il bollettino delle allerte meteo della Protezione Civile.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo non lascia ancora il nord Italia e anche per la giornata di domani, lunedì 8 luglio è allerte meteo arancione e gialla per temporali e rischio idrogeologico su alcune regioni settentrionali. La Protezione civile infatti ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello precedente, valutando per domani allerta arancione su alcuni settori della Lombardia e allerta gialla su tre regioni.

Allerta meteo arancione in Lombardia per domani 8 luglio

A causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche, che sta interessando le regioni settentrionali italiane, con rovesci e temporali sparsi, li Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 8 luglio un allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia, in particolare sulle Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il bollettino delle allerte meteo indica per domani lunedì 8 luglio anche una allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico su parte del Piemonte e della Lombardia e sulla Provincia Autonoma di Bolzano. In Lombardia infine è anche allerta gialla per rischio temporali. Tutte le allerte per domani 8 luglio:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 8 luglio

Le previsioni meteo per domani, lunedì 8 luglio ,indicano nuvolosità a tratti intensa con isolate piogge o brevi rovesci nella notte e al primo mattino su Piemonte, Lombardia, Eeneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Dalla tarda mattina e nel pomeriggio addensamenti compatti su settore alpino e prealpino, dove si potranno avere brevi rovesci. Tempo stabile e cielo generalmente sereno sul resto dell’Italia, salvo qualche nuvolosità residua al mattino sulla Toscana e su Marche e Abruzzo.