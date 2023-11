Maltempo, allerta meteo rossa e arancione per temporali domani 4 novembre: le regioni a rischio Continua la fase di maltempo e allerta meteo sull’Italia. Per domani, sabato 4 novembre, prevista allerta rossa sul Veneto orientale, allerta arancione su parte di Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Allerta gialla in quattordici regioni.

A cura di Susanna Picone

Allerta meteo rossa domani, sabato 4 novembre, sul Veneto orientale, allerta arancione su parte di Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, allerta gialla in altre quattordici regioni. Nuovo bollettino della Protezione civile per la giornata di domani, sabato 4 novembre. Continua l'ondata di maltempo sull'Italia, occhi puntati domani soprattutto al Nord ma non solo.

Maltempo, allerta meteo rossa domani in Veneto

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo. Domani è allerta meteo rossa domani per rischio idraulico nei seguenti settori del Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento.

Allerta meteo arancione in 4 regioni sabato 4 novembre

Domani, sabato 4 novembre, sarà allerta arancione per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Liguria. Nei dettagli allerta arancione per rischio idraulico nelle seguenti regioni:

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Moderata criticità per rischio temporali:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Moderata criticità per rischio idrogeologico:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali

Le regioni in allerta meteo gialla domani

La Protezione civile ha diramato anche una allerta gialla per rischio idraulico, per rischio temporali e per rischio idrogeologico in 14 regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Veneto, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Campania, Sardegna, Trentino Alto Adige, Umbria.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Serchio-Lucca

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Puglia: Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Meteo, le previsioni per domani 4 novembre

In arrivo sulla penisola una nuova perturbazione. La giornata di sabato partirà subito instabile con piogge e temporali al Sud e sul basso Lazio, poi, nel corso del pomeriggio il tempo peggiorerà al Nord a partire da ovest verso est e su Toscana, Lazio, Umbria e Campania.