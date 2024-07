video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 12 luglio: le regioni a rischio Maltempo, pioggia e temporali sul nord Italia per la giornata di domani, venerdì 12 luglio. La Protezione Civile ha valutato una allerta meteo arancione per temporali su due regioni e allerta gialla su quattro regioni del nord. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tornano maltempo, pioggia intensa e nubifragi su alcune zone dell'Italia e per la giornata di domani, venerdì 12 luglio, è allerta meteo arancione per temporali su due regioni e allerta gialla su quattro regioni del nord. A causa di una cella temporalesca che interesserà il centro Europa, sfiorando le zone alpine italiane nella prima parte del prossimo weekend, domani infatti avremo piogge intense e temporali su tutto l'arco alpino con sconfinamento verso le zone prealpine e pianeggianti.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Lombardia e Alto Adige

Nella giornata di domani, venerdì 12 luglio, il transito di una saccatura atlantica infatti porterà temporali, anche forti, sulle zone alpine. Una situazione che ha spinto la Protezione civile a diramare un avviso di condizioni meteorologiche avverse e a valutare una allerta meteo arancione per temporali su alcuni settori di Lombardia e Trentino Alto Adige: Nel dettaglio sono interessate la Provincia Autonoma di Bolzano e la Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali.

Allerta meteo gialla per l'11 luglio: le regioni a rischio

Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo idro per la giornata di domani 11 luglio ha valutato inoltre allerta gialla per temporali su quattro regioni. Si tratta di Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto. Tutte le allerte meteo per domani 11 luglio:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Lombardia: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali

Lombardia: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 11 luglio

Le previsioni meteo per domani 11 luglio indicano cielo molto nuvoloso su Alpi e Prealpi con poggia e temporali, prima sulle regioni di nord-ovest e dal pomeriggio su quelle del triveneto. Temporali intensi, con accumuli abbondanti di pioggia, sono attesi su Piemonte e Lombardia settentrionali e dal pomeriggio sul Trentino-Alto Adige. Nelle ore pomeridiane temporali localmente intensi si estenderanno anche al resto del Piemonte e alla Lombardia centrale. Nubi a tratti compatte anche sulla Liguria con deboli e intermittenti piogge a partire dal pomeriggio. Tempo soleggiato e caldo sul resto dell'Italia salvo locali annuvolamenti in Toscana e lungo le coste campane e tirreniche calabresi ma senza pioggia.