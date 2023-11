Carlo Conti: “Tornare a condurre L’Eredità? Ho già dato, l’ho fatta per 15 anni” Il caos per la conduzione de L’Eredità fa tornare Carlo Conti nella rosa dei nomi dei papabili conduttori del quiz. Ipotesi che è lui stesso a smentire in un’intervista.

A cura di Andrea Parrella

La conduzione de L'Eredità è stata il tema di discussione televisivo dell'ultima settimana e se ne continua a parlare, visto che a seguito dell'uscita di Pino Insegno dal progetto, non è stato ancora definito con ufficialità il nome di chi succederà a Flavio Insinna, ammesso che alla conduzione non ci torni proprio il presentatore romano alla guida del quiz pomeridiano di Rai1 fino alla scorsa stagione.

L'ipotesi Carlo Conti a L'Eredità, la risposta del conduttore

Tra i nomi ipotetici emersi c'è, naturalmente, il sempreverde Carlo Conti. Alla conduzione de L'Eredità per più di una decade, prima in solitaria e poi in alternanza con Fabrizio Frizzi, che ha poi dovuto dolorosamente rimpiazzare dopo la scomparsa del conduttore, Carlo Conti è un uomo d'azienda e dunque preso sempre in considerazione per situazioni emergenziali come quella generata dalle ultime vicissitudini.

Ma Conti ha escluso ogni possibilità di un clamoroso ritorno a L'Eredità nelle scorse ore, sfilandosi dalla rosa dei papabili rispondendo a una domanda nel corso di Un Giorno da Pecora, in onda su Radio1: "Tornare all'Eredità? No, io ho già dato, l’ho fatta per 15 anni…". Se l'ipotesi di ritorno a L'Eredità è da escludere, vale lo stesso per l'addio alla Rai: "E perché mai? Se un matrimonio va bene…". Conti resta infatti un uomo di punta dell'azienda, con gli impegni di Tale e Quale Show che resta una certezza dell'azienda e il prossimo ritorno anche dello spin off Tali e Quali.

Marco Liorni in pole per L'Eredità

Intanto la questione de L'Eredità resta irrisolta. Dopo l'uscita di Pino Insegno dai progetti per la prossima edizione in partenza a gennaio, i nomi candidati alla conduzione del quiz sono due: Flavio Insinna e Marco Liorni. Quest'ultimo, alla conduzione di Reazione a Catena, sarebbe in vantaggio proprio perché un suo passaggio al quiz in onda da oltre vent'anni su Rai1 lascerebbe spazio proprio a un ritorno a Reazione a Catena di Pino Insegno, risolvendo così la spinosa questione che si è venuta a generare.