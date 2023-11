Carlo Conti condurrà Rischiatutto per festeggiare i 70 anni della Rai: ecco quando La Rai celebra i suoi 70 anni con una puntata speciale di Rischiatutto. Conduce Carlo Conti e con lui ci saranno tutti i grandi nomi che hanno fatto la storia del servizio pubblico.

Sarà Carlo Conti l'uomo scelto a condurre l'evento che celebra i 70 anni della Rai con una puntata speciale di "Rischiatutto". Il quiz televisivo più amato di sempre dagli italiani, più amato dallo stesso Mike Bongiorno che lo aveva condotto per cinque edizioni, un successo clamoroso. La notizia, rilasciata da TvBlog, è accompagnata anche dalla conferma della data per questa celebrazione speciale.

La scelta della Rai per festeggiare i 70 anni

Rischiatutto è la scelta della Rai per celebrare i 70 anni. Il programma era stato più di recente rispolverato proprio da Fabio Fazio con una edizione omaggio, una sorta di remake che è andata in onda con fortune alterne prima su Rai1 e poi su Rai3 nel 2016. La serata celebrativa è invece prevista come serata speciale ed unica: Rischiatutto 70 andrà in onda il 3 gennaio 2024. Carlo Conti sarà il conduttore ma con lui ci saranno tutti i grandi nomi che hanno fatto la storia del servizio pubblico. Una puntata speciale che includerà tutta la storia della Rai: si parlerà di tutti i programmi più importanti, compresi quelli di informazione, inclusi anche i grandi sceneggiati che hanno fatto il pieno d'ascolti.

La storia di Rischiatutto

Rischiatutto fu un format diretto da Piero Turchetti e scritto da Paolo Limiti e Ludovico Peregrini (il celebre "Signor No"). L'idea originale fu presa dal popolarissimo show americano Jeopardy!, ma con la sostanziale differenza che anziché trovare una domanda a una risposta, il meccanismo era quello classico della domanda-risposta. Trasmesso per cinque edizioni su quello che all'epoca era chiamato "Secondo programma Rai", il programma ottenne medie spettatori impressionanti: nel 1971, circa 21.5 milioni di spettatori hanno visto lo show. Nell'anno successivo, la media spettatori riuscì a salire addirittura a quota 22 milioni di spettatori.