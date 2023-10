Scialpi in ospedale si collega con Tale e Quale Show dopo l’operazione: “La salute migliorerà” Scialpi si è ritirato da Tale e Quale Show a seguito di un infortunio. Il cantante si è collegato con il programma di Rai1 dall’ospedale.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scialpi si è ritirato da Tale e Quale Show. Ora è ufficiale. Carlo Conti, nella puntata trasmessa venerdì 27 ottobre, ha spiegato che cosa è successo al concorrente. Poi, si è collegato con lui che si trova attualmente in ospedale dopo avere subito un intervento. Scialpi ha ricevuto una sorpresa da parte dei Cugini di Campagna.

Cosa è successo a Scialpi e perché si è ritirato da Tale e Quale Show

Carlo Conti, prima di collegarsi con Scialpi, ha spiegato agli spettatori che cosa è successo al concorrente e perché si è ritirato: "È stata una settimana abbastanza movimentata nel mondo di Tale e Quale. Come vedete nella classifica non c'è Scialpi". E ha aggiunto:

La scorsa settimana, Scialpi avrebbe dovuto interpretare Nick dei Cugini di Campagna. Si è presentato in scena vestito da Nick dei Cugini di Campagna, però era senza voce e ha rimandato a questa settimana. Poi c'è stato un incidente. Nello scendere, a fine puntata, in sala trucco per struccarsi è caduto e si è fatto veramente male a una gamba. Il nostro Scialpi si è dovuto ritirare dal programma. È stato operato e ci colleghiamo con lui dall'ospedale.

Scialpi in collegamento dall'ospedale

Scialpi, in collegamento dall'ospedale, ha aggiornato sulle sue condizioni di salute: "Come sto? L'umore benissimo. La salute migliorerà. È stata una brutta disavventura? Abbastanza. Le scarpe dei miei amici, i Cugini di Campagna, hanno fatto la differenza". L'artista è stato portato in ospedale in ambulanza mentre era ancora vestito da Nick Luciani: "Ho fatto un selfie con una signora che pensava che fossi davvero uno dei Cugini di Campagna". Poi, è arrivata una sorpresa per lui, un videomessaggio da parte dei Cugini di Campagna: "Buonasera a tutti. Ciao piccolo, grande Scialpi. Seguiamo Tale e Quale da sempre perché noi artisti imitati osserviamo qualche correzione da fare alla nostra immagine". Nick ha continuato:

Appena ho saputo che sarebbe venuto l'amico Scialpi, ho deciso di seguire tutte le puntate di Tale e Quale. Non volevo perdermi nulla di te. Ti do un consiglio da fratello: sorridi sempre e pensa positivo.

Infine, hanno intonato il brano di Scialpi "Rock ‘n' rolling" aggiungendo: "Maledette zeppe, ci mancavano anche quelle, ma ce la farai". Carlo Conti ha fatto sapere che nelle prossime settimane seguirà la sua convalescenza.