Scialpi fuori da Tale e Quale Show: dopo la raucedine, l’infortunio al piede a causa delle zeppe Dopo l’infortunio al piede avvenuto al termine della scorsa puntata, Scialpi sta aspettando la prognosi dei medici per capire se potrà rientrare in gioco a Tale e Quale Show 2023. Fanpage.it apprende da fonti vicine al programma che, vista l’entità dell’infortunio e le sole due settimane dalla fine della gara, il cantante è di fatto costretto a ritirarsi per motivi di salute.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scialpi si è infortunato a Tale e Quale Show. Dopo Maria Teresa Ruta, temporaneamente sostituita dalla figlia Guenda Goria dopo avere riportato una frattura alle costole (ma la conduttrice dovrebbe rientrare a breve in gioco), è il cantante ad essere rimasto prima senza voce, a causa di una raucedine, e poi ad aver subito un infortunio.

Prima la raucedine, poi l'infortunio a causa delle zeppe

Le zeppe a stelle e strisce di Nick Luciani de I cugini di campagna gli sono state fatali: una caduta dietro le quinte e l'attesa per una prognosi che dirà quanti giorni dovrà stare fermo. Calcolando, però, che Tale e Quale durerà ancora per due settimane, con la terza dedicata al Torneo dei Campioni, va da sé che Scialpi possa essere già automaticamente fuori dal programma.

L’infortunio al termine della scorsa puntata

Scialpi si sarebbe fatto male al piede sinistro al termine della scorsa puntata, a causa delle scarpe con zeppa alta indossate per travestirsi da Nick Luciani dei Cugini di Campagna. L’infortunio, rivelatosi serio fin dalle prime battute, aveva già aperto la strada all’ipotesi che l’artista non riuscisse a rientrare in gioco. Cosa che, come confermano fonti vicine a Fanpage.it, dovrebbe essere automatica rispetto le poche settimane rimanenti. Scialpi però non avrà un sostituto perché, di fatto, si tratta di un ritiro forzato a poche settimane dalla puntata finale. Al momento il suo percorso a Tale e Quale dovrebbe dirsi concluso ma nulla toglie che in una prossima occasione non venga richiamato per giocarsi a pieno la possibilità in gara. Capita spesso che un concorrente debba ritirarsi per causa di forza maggiore ed questo il caso.