Per quanto Carmen Di Pietro arrivi ultima a Tale e Quale show 2024, è lei l’irresistibile attrazione

Carmen Di Pietro veste i panni di Rosanna Fratello e canta Sono una donna non sono una santa, celebre brano del 1971. A lei va sempre il ruolo della svampita soubrette pronta a sabotare qualsiasi prova canora per il gusto di farlo o l'incapacità totale di gestirla, vai a sapere. Irresistibile il suo contributo a Tale e Quale show 2024, così come le divertenti resistenze di Cristiano Malgioglio alla sua "arte". Ieri sera, poi, si è aggiunta una Geppi Cucciari alla canna del gas. E l'esilarante show è servito.

"Per strada mi chiedono se ci sei o ci fai", Malgioglio incalza con la domanda che si insinua ogni volta che la aficionada dei reality show va in video. Lei non se ne fa, ride, si diverte, sembra distaccata dagli sguardi che tentano di percepire il limite tra la persona e il personaggio, semmai ce ne fosse uno. È una recita per chi non crede possibile che Carmen Di Pietro sia proprio così nella vita. Un po' l'effetto Antonella Elia o Flavia Vento, ma con meno ostilità per le sue sbavature. Anzi.

Quel continuo inciampare nella naturale tendenza a sporcare una tela bianca, a imbrattarla di colori che insieme non andrebbero, a gioire di un supporto inesistente, sembrano cucirle addosso l'abito di una eterna bambina che non riesce ancora a vedersi dall'esterno ma ha piena percezione di sé. Pretenzioso forse il tentativo di poterne tracciare un contorno così definito, ciò che è evidente è che a ogni sua partecipazione in un programma, che sia Mediaset o Rai, Carmen sa portare a casa il risultato.

Lo sapeva bene Carlo Conti quando l'ha scelta e l'ha messa di fronte il maleficent Malgioglio. Ieri sera sagacia e sarcasmo di Geppi Cucciari hanno completato l'opera. La giurata per una sera è stata elemento fondamentale in un tavolo ben assortito, che è riuscito a superare la mancanza di Loretta Goggi senza enormi scompensi.

Momento virale della serata vince a man bassa sugli altri. Carmen Di Pietro in sala prove accenna il brano Se t'amo t'amo (sempre di Rosanna Fratello) e commenta "Siediti, guardami, leggimi, vivimi, stracciami, prendimi, trattami … manca solo sbucciami e facciamo Malgioglio", al che la coach "E infatti l'ha scritta lui". Come si fa a non amarla.

