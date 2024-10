video suggerito

Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro si lamenta per le protesi del costume da Alan Sorrenti: “Sto scoppiando” Nella puntata di Tale e Quale show di venerdì 18 settembre Carmen Di Pietro diventa Alan Sorrenti. Al termine della performance si lamenta per le protesi del costume da Alan Sorrenti: “Non ce la faccio più, sto scoppiando”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Tale e Quale show di venerdì 18 settembre Carmen Di Pietro diventa Alan Sorrenti. Dopo l'esibizione fallimentare al fianco di Valeria Marini (le due indossavano i panni di Paola e Chiara), Di Pietro ci riprova con il brano Figli delle stelle: "Chissà se arrivo almeno in terzultima posizione". Nella clip lanciata prima dell'esibizione, confessa: "Canticchiavo questa canzone quando marinavo la scuola". Al termine della performance, urlando, si lamenta delle protesi del costume da Alan Sorrenti: "Non ce la faccio più, sto scoppiando".

Cristiano Malgioglio sull'esibizione di Carmen Di Pietro: "La sua voce mi mette ansia"

Carmen Di Pietro termina la sua esibizione a Tale e Quale Show con un urlo finale. Nel corso della performance sul viso di Cristiano Malgioglio sono comparse eloquenti espressioni, con il giudice che mimava un "basta" con le labbra. Prima di ascoltare il suo parere, però, la concorrente ha provato a strapparsi parte del costume, lamentandosi per la scomodità delle protesi: "Sto scoppiando, non ce la faccio più". Malgioglio non nasconde di non aver apprezzare la prova canore di Di Pietro: "Finalmente ha smesso di cantare. Guarda Carlo, lei mi dà delle emozioni di ansia, le mie pupille si dilatano". E subito dopo le consiglia di ripetere alcuni suoni per riscaldare la voce: "Devi imitare il telefono occupato, l'acqua quando bolle, la sveglia, il suono della sirena ambulanza e il canto di un uccello".

Alessia Marcuzzi sulla performance di Carmen Di Pietro: "Secondo me sei stata bravissima"

Per Alessia Marcuzzi l'esibizione di Carmen Di Pietro nei panni di Alan Sorrenti non è affatto male: "Secondo me sei stata bravissima, io ho faticato a riconoscerla". Giorgio Panariello concorda: "Secondo me è stata la tua performance migliore". E aggiunge: "Però l'anno prossimo non chiedetemi di venire qui, faccio Linea Verde". Gabriele Cirilli scherza: "Se tu cantassi per ammazzare il tempo, avresti un'arma micidiale".