Carmen Di Pietro e Valeria Marini distruggono Paola e Chiara, Brignano: “Mi dite chi è Cirilli e chi Paolantoni?”

Carmen Di Pietro e Valeria Marini distruggono Paola e Chiara, Brignano: "Mi dite chi è Cirilli e chi è Paolantoni?" Carmen Di Pietro e Valeria Marini fanno a pezzi Paola e Chiara con un'imitazione che ha ricordato le "peggiori" di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Carmen Di Pietro è destinata a restare ultima in classifica nell'edizione di Tale e Quale Show del 2024. La ex modella si è cimentata nell'imitazione di Paola e Chiara, accompagnata da Valeria Marini. La coppia improbabile ha cercato, senza successo, di riprodurre l’energia delle celebri sorelle della musica pop italiana. Le due concorrenti hanno però offerto una performance che ha fatto discutere per la sua poca fedeltà all’originale, tra movimenti impacciati e più di una sbavatura. Enrico Brignano se la ride: "Ma chi è Cirilli e chi è Paolantoni?".

La quota Cirilli-Paolantoni di questa puntata

Il brano scelto, "Vamos a bailar", è uno dei successi iconici di Paola e Chiara. Serviva una sincronia perfetta e una complicità tra le due interpreti che, purtroppo, non è emersa. Anzi, poco prima di entrare in scena le due si sono anche beccate. Anche durante l'esibizione, Valeria Marini si è lamentata delle stonature di Carmen Di Pietro. Se l’obiettivo era quello di catturare lo spirito pop e grintoso delle sorelle Iezzi, Carmen e Valeria hanno finito per offrire uno spettacolo che, per molti, è stato difficile da seguire. Carmen Di Pietro e Valeria Marini, però, rappresentano in fondo questo, e Brignano lo ha capito: la quota "Paolantoni-Cirilli" di questa edizione, anche se solo per una puntata.

Il parere dei giudici

Cristiano Malgioglio, ovviamente, ha distrutto l'esibizione di Carmen Di Pietro e Valeria Marini: "È stato un incubo incredibile. Se non mi viene un infarto adesso, non mi verrà mai più. Una cosa così non l'ho mai ascoltata". Enrico Brignano ha scherzato: "Mi dite chi è Cirilli e chi Paolantoni? Ah, sono persone diverse?". Giorgio Panariello: "Sono curioso se tra vent'anni faranno vedere questo pezzo qua a Techetechetè". Anche Alessia Marcuzzi mette il dito nella piaga: "Se vedono questa esibizione, Paola e Chiara si dividono di nuovo".