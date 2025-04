Belve anticipazioni, Nathalie Guetta: “Un pensierino su Raoul Bova l’ho fatto. Non nascere zoc*ola è stato un handicap”

video suggerito

Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

Nathalie Guetta ospite di Belve nella puntata di martedì 29 aprile alle 21.20. Attrice, circense, sorella del noto dj David Guetta, eterna perpetua in Don Matteo e concorrente appena eliminata di Pechino Express, sarà il nome che accompagnerà gli altri due ospiti: Sabrina Impacciatore (qui l'anticipazione dell'intervista) e Marcell Jacobs.

Nathalie Guetta: "Un pensierino su Raoul Bova l'ho fatto"

“Prima di morire vorrei cacciare la belva che è in me, mi hanno perpetuizzata”, ha scherzato Nathalie Guetta, “E mo’ mi devo sperpetuizzare! Non ero mica bruttissima da giovane, avrei voluto fare film romantici […] vedrà che si sveglieranno cinque minuti prima che muoio! Comunque la strada di Fellini mi è rimasta qua”, ha aggiunto . “Ma tra don Matteo e don Massimo?” punge Fagnani, lei: “Beh, un pensierino su Raoul Bova l’ho fatto…”.

Sul fratello David Guetta: "Ha avuto il bagaglio più leggero"

Sul rapporto con il fratello, noto dj e producer, David Guetta, Nathalie dice: “È nato con il cervello più sgombro di confezione, nasciamo tutti con dei pesi che vengono dai genitori, lui ha avuto un bagaglio più leggero. È sempre stato quello che ci rinfrescava un po’ in famiglia”.

L'aspirazione: "Non nascere zoc*ola è stato un handicap"

A Francesca Fagnani ha svelato la sua vita senza freni e che la sua aspirazione sarebbe stata un'altra: “Non è una battuta, davvero mi dispiace non essere stata più zoc*ola, la zoc*ola che è in me era minuscola, pochissima, quindi collegata con l’aggressività. Era qui nascosta da qualche parte ”, dice l’attrice indicandosi la pancia . “Ce l’aveva nel colon?”, ironizza la conduttrice, e subito la risposta esilarante: “L’aspetto zoc*ola non è stato presente, non mi ha aiutata, in tutti i sensi. Non nascere zoc*ola è stato veramente un handicap!”.

A tal proposito, a un certo punto, incalza: ”Chiamatemi Nathalie, Natalina non è affatto sexy, non te fa venì ‘a fantasia. Mi devo sperpetuizzare. Mi volevano imbruttire, mettere un porro e far crescere i baffi. Penso che chiederò i risarcimenti morali a Don Matteo, non ne sono più uscita”.