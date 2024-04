I Soliti Ignoti verso il Nove, il Codacons: “La Rai tuteli il format”

Esiste la concreta possibilità che Amadeus possa portare con sé al Nove il format de I Soliti Ignoti. Su questa ipotesi, il Codacons tuona contro la Rai: "Tuteli il format di sua proprietà". Secondo l'associazione dei consumatori, infatti, la Rai è proprietaria dei diritti del format sin dal 1991, quando Gianni Ippoliti avrebbe concepito un'idea simile durante un evento di presentazione del palinsesto Rai.

Il timore del Codacons è che, con l'eventuale trasferimento del conduttore Amadeus al gruppo Warner Bros. Discovery, si possa verificare una sottrazione del format originale della Rai. "Il nostro intento è di monitorare attentamente le informazioni trapelate finora e agire in modo che i diritti della Rai siano pienamente riconosciuti e tutelati", ha spiegato un portavoce del Codacons che ha chiarito i motivi per cui il format si debba di ritenere di proprietà esclusiva della Rai.

Nel settembre del 1991 nel corso del programma ‘La Vela d'oro', Galà per la presentazione del palinsesto Rai, il conduttore Pippo Baudo, su Raitre, illustrò le principali novità e idee del nuovo palinsesto. In tale contesto si propose l'idea, ascrivibile al sig. Gianni Ippoliti, di un quiz caratterizzato dalla natura fisiognomica, ovvero un format in cui si richiedeva al concorrente di indovinare il lavoro di una persona utilizzando esclusivamente l'osservazione. Si trattava di un primo, seppur embrionale, format di gioco a quiz basato sull'osservazione e, cosa importantissima, di produzione tutta interna alla Rai. La Rai quindi ha acquistato i diritti del format dalla società olandese Endemol, ma anni prima Gianni Ippoliti aveva ideato un format identico proprio per la Rai, che ne detiene quindi i diritti.