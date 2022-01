Affari Tuoi formato famiglia, Amadeus conduce con la moglie Giovanna Civitillo Subito dopo la settimana sanremese, Amadeus torna anche al sabato sera con il doppio appuntamento di “Affari Tuoi formato famiglia”. Al suo fianco la moglie, che gli farà da spalla.

A cura di Andrea Parrella

Amadeus inarrestabile, dopo Sanremo sbarca anche al sabato sera. Il conduttore, che si appresta a condurre la sua terza edizione del Festival consecutiva, è un volto dominante della prima rete del servizio pubblico e dopo la settimana in Liguria sarà anche il volto del sabato sera della prima rete del servizio pubblico. Sarà lui, infatti, il conduttore di Affari Tuoi formato famiglia, nuova versione dello show che per anni ha imperversato nell'access prime time di Rai1, già tornato in onda al sabato sera un anno fa, con Carlo Conti alla conduzione, ora affidato ad Amadeus.

Giovanna Civitillo alla conduzione con Amadeus

Che non sarà solo, visto che al suo fianco troveremo la moglie, Giovanna Civitillo. "Saremo insieme. Ama conduce, io sono un po’ la sua spalla”, ha racontato lei, parlando delle due puntate in onda al sabato sera a patire dal 12 febbraio. Giovanna Civitillo che peraltro tornerà ad essere inviato dal Festival di Sanremo nello spazio di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone del primo pomeriggio di Rai1. L'incontro tra lei e Amadeus è avvenuto, come molti ricorderanno, proprio in Tv, ai tempi de L'Eredità. Poi lei è stata per molti anni lontana dal piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia, ma nelle ultime stagioni è tornata farsi vedere, sia in diverse interviste che alla conduzione, come nel caso di Prima Festival.

Quando va in onda Affari tuoi 2022

Nessuna ricollocazione dunque per il game show nel palinsesto di Rai 1, che non tornerebbe ad occupare la fascia oraria dalle 20.40 e le 21.30 circa come era stato anticipato in estate, ma resterebbe in prima serata. Apprezzato come uno dei giochi più seguiti del palinsesto di Rai 1 e condotto da volti amatissimi della tv pubblica, Affari tuoi non prenderà dunque il posto de I Soliti ignoti il ritorno, ma andrà in onda subito dopo Sanremo, a partire dal 12 febbraio, nella prima serata del sabato. Altra novità del programma, è che ci saranno in gioco delle famiglie di concorrenti, che si metteranno in gioco unendo le forze alla ricerca dei pacchi con il bottino più alto.