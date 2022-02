Amadeus a Sanremo 2022 sorprende la moglie Giovanna Civitillo, le porta i fiori e la bacia Un Amadeus super romantico è sceso in platea ed ha regalato i fiori a sua moglie Giovanna Civitillo nel corso della finale del Festival di Sanremo 2022.

A cura di Gaia Martino

Amadeus è uno dei conduttori più amati dal pubblico televisivo ma anche un romantico marito. Tra il pubblico dell'Ariston non poteva mancare sua moglie, Giovanna Civitillo, seduta in prima fila in tutte le serate del Festival di Sanremo 2022 con il figlio Josè al suo fianco. Nel corso della finalissima che decreterà il vincitore della 72esima edizione della kermesse il direttore artistico e conduttore ha voluto rubare un minuto per omaggiare la donna della sua vita regalandole dei fiori e stampandole un bacio.

Amadeus consegna i fiori a Giovanna Civitillo

Nel corso dell'ultima puntata del Festival una scena più che romantica ha conquistato un grande applauso. Amadeus dopo aver consegnato i fiori agli artisti in gara a Sanremo 2022, ha scelto di omaggiare anche sua moglie, Giovanna Civitillo. Il conduttore e direttore artistico l'ha raggiunta in platea e le ha consegnato il bouquet profumato, sorprendendola: poi le ha abbassato la mascherina per stamparle un dolce bacio. La showgirl emozionata lo ha ringraziato tra gli applausi del pubblico a Teatro.

Era già accaduto nel 2018 con Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker

Una scena analoga si è verificata nel 2018 quando il Festival di Sanremo era diretto e condotto da Claudio Baglioni. Al suo fianco aveva Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker: il famoso attore raggiunse la moglie, l'attrice Anna Ferzetti, e la figlia Greta in platea per consegnare loro fiori e non solo. "Tu sei la donna più invidiata dell'Ariston, e sai perché? Perché ti ho portato questo", le disse porgendo poi ad entrambe, dopo il bouquet, anche un panino. Anche Michelle Hunziker nella serata d'apertura del Festival di Sanremo del 2018 scese in platea per baciare il suo, ormai ex, marito Tommaso Trussardi, per dargli un romantico bacio sulle labbra: "Prima di ritornare sul palco voglio dare un bacio a mio marito…".