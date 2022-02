Rettore attacca Morandi dopo Sanremo: “Figli e figliastri in Rai” La decana della dance italiana non ha gradito il trattamento di favore riservato a Gianni Morandi.

Donatella Rettore non ha mai fatto sconti a nessuno. La decana della dance italiana non ha gradito il trattamento di favore riservato a Gianni Morandi, né quando ha pubblicato per sbaglio la canzone sui social network, né quando è arrivato Jovanotti a sorpresa per il medley composto da Occhi di ragazza, Un mondo d'amore, Penso positivo e Ragazzo fortunato, che è risultato poi vincitore nella serata delle cover.

Le parole di Donatella Rettore

Così, la Rettore si lascia scappare parole molto forti rilevate dal gruppo Messaggero: "Figli e figliastri? Evidentemente sì. Io non sono un'istituzione come Morandi e Jovanotti", risponde circa l'impossibilità di cantare alcuni dei suoi grandi successi, come è stato concesso a Gianni Morandi e Jovanotti. La canzone che è stata imposta è stata "Nessuno mi può giudicare" di Caterina Caselli: "Non c'è stato niente da fare. Mi hanno detto che era una canzone più divertente. Evidentemente Rai1 doveva promuovere il film su Caterina Caselli".

L'incidente prima di Sanremo

Prima ancora, quando il Festival era in marcia di avvicinamento, la cantante aveva già espresso i suoi dubbi quando Gianni Morandi aveva pubblicato per errore la canzone "Apri tutte le porte" su Facebook: "Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza. Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi ‘oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato' e cose così. Ma dai".

Ditonellapiaga e Rettore sono arrivate alla fine in sedicesima posizione in classifica generale con la loro canzone "Chimica". Il brano, però, sta piacendo tanto è vero che ha superato negli stream anche brani che sono arrivati più in alto. Attualmente quasi un milione e mezzo di ascolti per la canzone dal taglio irriverente.