Gianni Morandi e Jovanotti a Sanremo 2022: due ragazzi fortunati, il video del medley

A cura di Redazione Spettacolo

Jovanotti sale sul palco con Gianni Morandi e infiamma il teatro Ariston. Insieme hanno cantato il Medley dei loro successi più famosi: Penso positivo, Occhi di ragazza, Un mondo d'amore e Ragazzo fortunato. Spuntato nella lista delle cover senza accompagnatore, Morandi ha cacciato il coniglio dal cilindro e oggi, a sorpresa, è spuntato fuori l'Hotel Globo, famoso per la sua posizione ravvicinatissima al teatro Ariston, proprio l'amico Jovanotti. I due hanno acceso i social e creato un enorme trend.

Jovanotti ha scritto per Gianni Morandi la canzone di Sanremo 2022 ‘Apri tutte le porte', il loro legame si è stretto da tempo e non è la prima volta che i due salgono su un palco per una collaborazione. Risale all'estate dal 2021 il videoclip del singolo Allegria, per il quale Valentino Rossi mise disposizione come location il suo ranch di Tavullia. Quattro milioni e mezzo di visualizzazioni e un trionfo assoluto nelle classifiche. Da allora, i due hanno consolidato ancora di più il loro sodalizio artistico, fino all'annuncio della partecipazione di Morandi a Sanremo.

“A parte la musica, la passione per lo sport: lui va in bicicletta, io corro. L’altro giorno ho percorso sette chilometri. La prima cosa che metterò in valigia per il Festival saranno le scarpe da tennis, a Sanremo c’è una bellissima pista ciclabile sul lungomare, continuerò ad allenarmi” ha dichiarato Gianni Morandi su Jovanotti prima di andare a Sanremo.“Io, invece, continuo ad allenarmi in bicicletta. Il Covid è stato duro, lascia una coda lunga a chi fa molto sport. Mi sentivo sempre stanco, ma piano piano ho ripreso: ho percorso 80 chilometri” aggiunse Lorenzo Cherubini.