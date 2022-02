A che ora inizia e finisce Sanremo 2022: gli orari della seconda serata del Festival Quando inizia e quando finisce la seconda puntata del Festival di Sanremo 2022: ecco la programmazione.

Dopo il grande successo di ascolti tv della prima serata del Festival di Sanremo 2022, la kermesse prosegue con la seconda serata, in diretta dal Teatro Ariston e in onda su Rai1 in prima serata. La conduzione affidata ad Amadeus, affiancato da una co-conduttrice sempre diversa: nella seconda serata, toccherà a Lorena Cesarini. Tra i super ospiti della seconda puntata Laura Pausini, Checco Zalone e ancora Fiorello. La scaletta prevede l'esibizione della seconda metà (altre 13 canzoni) dei 25 cantanti in gara che saranno votati dalla Sala stampa, che quest’anno è divisa equamente tra carta stampata, tv e radio. Tra i cantanti in gara: Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Iva Zanicchi e Sangiovanni.

A che ora inizia la seconda puntata di Sanremo 2022

La seconda puntata del Festival di Sanremo 2022 va in onda mercoledì 2 febbraio su Rai1 e inizia alle 20.40. La seconda puntata del Festival di Sanremo sarà anticipata, come di consueto per tutte le serate, dal PrimaFestival condotto da Ciro Priello, Paola Di Benedetto e Roberta Capua, previsto dalle 20.30 alle 20.40. Nella seconda serata ci sarà ancora Fiorello, che dovrebbe essere presente in tutte le serate.

A che ora finisce la seconda serata del Festival di Sanremo 2022

La seconda puntata del Festival di Sanremo 2022 finisce da programmazione all'1.30. Sarà una prima puntata molto attesa che vedrà, oltre agli artisti ospiti già citati, anche la presenza di Ermal Meta, che sarà in collegamento dalla nave. Questo è tutto quello che succede nella seconda serata del Festival di Sanremo. C'è grande attesa su quello che Checco Zalone farà sul palco del Teatro Ariston, in un momento che promette di essere particolarmente esilarante. Tra gli altri cantanti in gara: Aka7even, Ditonellapiaga con Rettore, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Tananai e Irama.