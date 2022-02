Beppe Vessicchio torna a Sanremo 2022 dopo il Covid, l’ingresso tra gli applausi Beppe Vessicchio nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022 è tornato sul palco dell’Ariston dopo il Covid: il suo ingresso è stato arricchito dagli applausi del pubblico.

Questa sera di venerdì 4 febbraio al Festival di Sanremo 2022 è tornato Beppe Vessicchio. Doveva prendere parte alla kermesse per dirigere Le Vibrazioni, in gara tra i Big con il brano Tantissimo, ma a causa di alcune complicanze dopo aver contratto il Coronavirus è stato costretto a rimandare la sua presenza all'Ariston. Ha fatto il suo ingresso nella quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover, tra gli applausi del pubblico del Teatro di Sanremo.

Il ritorno di Beppe Vessicchio all'Ariston

Beppe Vessicchio è tornato a Sanremo nella quarta serata della 72esima edizione del Festival. Il direttore d'orchestra ha dovuto lasciare il suo posto al maestro Simone Bertolotti nella seconda serata della kermesse: non ha potuto dirigere la band Le Vibrazioni perché, secondo quanto appreso da Fanpage.it, non si era ancora ripreso dal Covid. Questa sera ha fatto il suo ingresso sul palco del Teatro Ariston insieme alla band tra gli applausi del pubblico, pronto per sedersi al pianoforte. "Una delle colone sonore della musica oltre che del Festival" ha commentato Amadeus, felice di rivederlo.

La positività al Covid prima di Sanremo 2022

Il famoso direttore d'orchestra, icona del Festival di Sanremo, ha ritardato la sua presenza alla 72esima edizione a causa del Covid. A pochi giorni dall'inizio della kermesse aveva annunciato di essere positivo al Covid, rivelando: "Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival". Ad inizio settimana la notizia della sua negatività ma, secondo quanto appreso da Fanpage.it, mercoledì 2 febbraio non ha preso parte all'esibizione de Le Vibrazioni perché non ancora ripreso dalla malattia. Quest'anno con la diffusione del virus la preparazione del Festival è stata più complicata del solito ma Beppe Vessicchio è riuscito a vincere contro il Covid e presentarsi al Festival di Sanremo 2022.