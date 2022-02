Perché Beppe Vessicchio è assente al Festival di Sanremo 2022 Beppe Vessicchio non è presente all’Ariston questa sera per dirigere l’esibizione de Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2022: nonostante la negatività al Covid, Fanpage.it apprende che non si è ancora ripreso dalla malattia.

A cura di Gaia Martino

Il famoso direttore d'orchestra Beppe Vessicchio questa sera non è all'Ariston per dirigere l'esibizione de Le Vibrazioni. La notizia della sua positività al Covid era circolata lo scorso venerdì ed aveva messo in dubbio la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 ma nella mattinata di domenica con un comunicato aveva annunciato la sua negatività al virus e la sua presenza per questa sera. Il direttore d'orchestra però non è al suo posto, occupato invece dal maestro Simone Bertolotti. Vessicchio risulta negativo al Covid ma, secondo quanto appreso da Fanpage.it, non si è ancora ripreso dalla malattia.

Beppe Vessicchio deve ancora riprendersi dal Covid

I telespettatori italiani hanno notato l'assenza di Beppe Vessicchio nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Il direttore d'orchestra, icona della kermesse, ha reso pubblica la notizia della sua positività al Covid la scorsa settimana: "Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival". L'annuncio che faceva ben sperare era poi arrivato domenica: "Ci sarò" aveva confermato attraverso un comunicato. Era assente anche alle prove a causa dei tempi tecnici per riavere il green pass, come riportato dall'ANSA, ma questa sera di martedì 2 febbraio non ha potuto dirigere Le Vibrazioni. Secondo quanto appreso da Fanpage.it il direttore d'orchestra non si è ancora ripreso dalla malattia. Al suo posto stasera a dirigere il brano de Le Vibrazioni, Tantissimo, ci ha pensato il maestro Simone Bertolotti. Il primo Sanremo del direttore d'orchestra campano risale al 1990 e da allora è stato quasi una presenza fissa e nel 1994, 1997, 1998 e 2000 ha ricevuto il premio come miglior arrangiatore. Il suo curriculum vanta più di 20 partecipazioni all'Ariston e quattro vittorie: nella seconda serata del Festival 2022 la sua mancanza si è fatta sentire.