Raffaella Carrà non se ne è mai andata: l’omaggio a Sanremo, nel pubblico suo marito Sergio Japino Al Festival di Sanremo 2022 l’omaggio a Raffaella Carrà con l’anteprima del musical Ballo Ballo, il progetto di Valeria Arzenton, fondatrice del Gruppo Zedlive. Nel pubblico anche suo marito, Sergio Japino.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2022 non poteva mancare un omaggio alla signora della televisione italiana Raffaella Carrà, morta il 5 luglio 2021 all'età di 78 anni a causa di una malattia che per sua volontà non aveva reso pubblica. Il musical Ballo Ballo è stato fortemente voluto dal conduttore e direttore artistico Amadeus e dal direttore di Rai Uno Stefano Coletta, tratto dal film Explota Explota.

Il ricordo di Raffaella Carrà a Sanremo 2022

Il musical Ballo Ballo è un progetto creato da Valeria Arzenton, fondatrice del Gruppo Zedlive:

È un progetto internazionale. Non poteva essere che un palcoscenico prestigioso come quello del Teatro Ariston per annunciare al mondo questo musical che vogliamo inaugurare in Italia e portare in giro in tutto il mondo. Nasce da una grande energia e passione che Raffaella ha trasmesso a tutti noi. Grandissima donna, ognuno di noi porta dentro di sé un pezzo di Raffaella: non poteva esserci occasione migliore per omaggiarla, farla rivivere nei palcoscenici di tutto il mondo.

Sulle note delle indimenticabili canzoni portate al successo da Raffaella Carrà, sono andate in scena le coreografie firmate per l'occasione da Laccio, uno dei direttori artistici e coreografi italiani più celebri ed eclettici, con il coordinamento artistico di Sergio Japino, regista e autore televisivo, presente tra il pubblico dell'Ariston questa sera, che ha avuto una lunga relazione con la signora della tv italiana.

Leggi anche Checco Zalone e la gag sulla prostituta transessuale a Sanremo, le critiche di Luxuria

Quando andrà in scena il musical Ballo Ballo

Valeria Arzenton ha spiegato che il musical Ballo Ballo andrà in scena dopo l'anteprima al Festival di Sanremo 2022 per portare la bellezza dappertutto: il tour debutterà tra fine 2023 ed inizio 2024, per poi trasferirsi sui principali palcoscenici di tutto il mondo.